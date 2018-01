Ka I e Sporting à procura dos primeiros pontos

Benfica e Lai Chi abrem hoje a segunda jornada da Liga de Elite na qual Ka I e Sporting vão procurar os primeiros pontos frente a Ching Fung e Alfândega, respectivamente. O líder CPK vai medir forças com o HS, equipa que ascendeu este ano ao principal escalão do futebol local e se estreou, de forma surpreendentemente, vencendo o Monte Carlo.

Pedro André Santos

As emoções do futebol regressam já amanhã aos relvados do território, menos de uma semana depois do arranque do campeonato. A segunda jornada da Liga de Elite terá como “prato forte” o confronto entre o Ka I e o Ching Fung, que tiveram estreias diferentes no arranque da prova. O Ka I saiu derrotado no embate frente ao campeão Benfica, por 2-1, enquanto o Ching Fung venceu o Sporting, por 1-0.

Apesar da derrota frente ao Benfica, Josecler ficou satisfeito com a prestação dos seus jogadores. “Procurámos fazer um jogo bonito e dar o nosso melhor, mas não deu certo. Fizemos um grande jogo mas faz parte do passado, agora temos este jogo frente ao Ching Fung no qual o Ka I está focado e irá procurar fazer o seu futebol”, começou por dizer o técnico brasileiro, em declarações ao PONTO FINAL.

Josecler salientou, contudo, que o Ching Fung “é uma equipa estabilizada”, que vem moralizada após uma vitória na partida inaugural. “O Ching Fung tem os seus objectivos mas tenho que me focar no Ka I e nos meus jogadores para conseguirmos os três pontos”, acrescentou o treinador do Ka I.

Também à procura dos primeiros pontos estará o Sporting de Macau, que terá pela frente um adversário teoricamente mais acessível. Os “leões” vão medir forças no sábado com a equipa da Alfândega, que também perdeu na jornada inaugural, frente à Polícia. “No primeiro jogo a estratégia foi escolhida tendo em conta o poderio do adversário, mas condicionada pelas muitas ausências de jogadores influentes. Para este jogo espero já poder contar com uma parte desses jogadores e com alguns reforços para ter mais soluções”, disse Nuno Capela.

O treinador leonino adiantou que irá apostar numa equipa “mais ofensiva”, procurando “controlar o jogo” para garantir os três pontos. A partida inaugural frente ao Ching Fung deixou marcas a nível físico em alguns atletas, mas o técnico do Sporting de Macau acredita que serão “recuperáveis” para sábado. “A preparação para o próximo jogo passa por dar confiança aos jogadores e esperar que o trabalho que temos vindo a realizar nos treinos se traduza numa equipa mais forte, competente e capaz de ganhar”, disse Capela.

O actual campeão Benfica terá, na teoria, uma partida bastante acessível ao defrontar o Lai Chi, que sofreu uma pesada derrota na estreia. “O último jogo não lhes correu bem, perdendo com o CPK por 12-0. Vamos procurar utilizar este jogo para tentar rentabilizar ainda mais a nossa performance, mas também não podemos menosprezar o valor adversário”, alertou Bernardo Tavares.

Questionado se iria ter uma equipa focada em amealhar o maior número de golos possível, que poderão ser importantes nas contas finais, o técnico encarnado referiu que se trata da própria natureza do futebol. “Quando temos uma diferença de três golos e abdicamos de atacar estamos, na minha óptica, a ‘humilhar’ o adversário. Será mais um jogo onde vamos procurar criar oportunidades e tentar melhorar a nossa eficácia, visto que criámos várias oportunidades no último jogo e só conseguimos contabilizar dois golos”, lamentou o técnico das “águias”.

Em relação às outras partidas, destaque ainda para o embate entre o HS, que surpreendeu na jornada inaugural o Monte Carlo, e o CPK, que parece apostar novamente este ano numa candidatura ao título.