Hebei Fortune confirmam contratação do futebolista Mascherano

O clube chinês Hebei Fortune anunciou a contratação do futebolista argentino Javier Mascherano, de 33 anos, que alinhava no Barcelona, e cuja saída para a liga chinesa já tinha sido tornada pública. “Depois do acordo com o Barcelona e o jogador ficou definido que o internacional argentino vai juntar-se de imediato ao Hebei Fortune”, refere o clube chinês, sem adiantar os valores envolvidos no negócio.

O defesa argentino é o quarto jogador estrangeiro com mais jogos pelo Barcelona, apenas atrás do seu compatriota Lionel Messi, do holandês Philip Cocu e do brasileiro Dani Alves, tendo conquistado 18 títulos com o clube espanhol.

Mascherano, formado no River Plate e que ainda representou o Corinthians, entrou no futebol europeu via West Ham, em 2006, e começou por ser emprestado ao Liverpool, até que os ‘reds’ adquiriram em definitivo o seu passe, até sair para o ‘Barça’.