Governo autoriza 125 novas mesas de jogo para MGM Cotai

Lionel Leong revelou ontem que o MGM Cotai vai poder adquirir 125 novas mesas de jogo, ainda que apenas 100 irão entrar em funcionamento no dia da inauguração, agendado para a próxima segunda-feira. As restantes 25 vão começar a ser utilizadas a 1 de Janeiro de 2019, também na sala comum do casino. Ao número total de mesas acrescem ainda outras 77 que serão transferidas da propriedade do MGM na Península de Macau e mais 900 ‘slots machines’ novas.

O secretário para a Economia e Finanças assegurou ainda que todas as mesas autorizadas pelo Governo irão ser colocadas na sala comum do casino e não nas salas VIP. Mais acrescentou o governante que, desde que tomou posse, em Dezembro de 2014, não foram autorizadas quaisquer aquisições de mesas de jogo para salas VIP e que qualquer remoção terá que ser comunicada à Direcção dos Serviços para a Inspecção de Jogos. CVN