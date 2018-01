Extensão a Macau da convenção da OCDE sobre matéria fiscal concluída este ano

Ainda este ano será estendida a Macau a convenção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico que irá permitir a troca automática de informações relativa a contas bancárias com os estados-membros da União Europeia. O processo encontra-se na fase final e, para que esteja concluído, falta ainda obter a autorização do Governo Central.

Catarina Vila Nova

O secretário para a Economia e Finanças assegurou ontem que a extensão a Macau da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) será concluída este ano. Segundo explicou Lionel Leong, à margem de um encontro com jovens concorrentes de três competições de aptidão profissional, o Governo Central “já está a ultimar os procedimentos”, ou seja, o processo encontra-se actualmente na fase final. “Logo que o Governo Central autorize a extensão, Macau poderá assinar os respectivos acordos [em matéria fiscal] com os países envolvidos [estados-membros da União Europeia]. Vamos tentar fazer o máximo possível para assinar a convenção ainda durante este ano”, frisou o governante. Quando entrar em vigor, a extensão a Macau desta convenção irá permitir a troca automática de informações de contas bancárias com os estados-membros da União Europeia (UE).

Ainda sobre a questão da cooperação em matéria fiscal, Lionel Leong revelou que foi criado recentemente um grupo especializado para acompanhar a situação e evolução dos trabalhos relativos a este assunto. Este organismo é constituído por representantes do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), da Direcção dos Serviços de Finanças e do Gabinete do secretário para a Economia e Finanças. Segundo explicou o governante, foram criados “vários grupos para matéria fiscal”, mas este é destinado a manter os contactos com os organismos internacionais, nomeadamente a UE e a OCDE, e a acompanhar o aperfeiçoamento do regime jurídico das actividades ‘offshore’.

Na mesma ocasião, Lionel Leong referiu-se também à remoção da RAEM da lista de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal da UE, dizendo que foi “com grande satisfação” que o Governo recebeu esta notícia. O governante aproveitou para reiterar a ideia de que o Executivo “mantém estreita cooperação e contacto com as organizações internacionais, incluindo a UE e a OCDE”, permitindo a estes organismos “conhecer e perceber os trabalhos de aperfeiçoamento e avanços de Macau nos assuntos de matéria fiscal”.

A notícia de que Macau foi retirado da lista negra de paraísos fiscais da UE foi conhecida esta terça-feira, no seguimento de uma reunião do Conselho Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN). Em comunicado, o organismo europeu explicou que tinha decidido retirar um total de oito jurisdições desta lista, após terem sido assumidos compromissos de “alto nível político para reparar as preocupações da UE”. Com a decisão, que foi tomada sem discussão, Macau passa a estar novamente incluído numa “lista cinzenta”, ficando sujeito a uma monitorização de perto pelas instâncias europeias.