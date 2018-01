Edifício da Rua da Barca volta à estaca zero

A remodelação do edifício da Rua da Barca, cuja listagem como imóvel classificado foi rejeitada, vai voltar à estaca zero, após o Conselho do Planeamento Urbanístico ter ontem sugerido re-enviar o projecto ao proprietário. A decisão poderá abrir caminho à demolição total do prédio, apesar de alguns membros do Conselho apoiarem o projecto discutido ontem, que previa a preservação da fachada.

A proposta foi elaborada ainda antes do Conselho Executivo ter retirado o prédio do primeiro grupo de monumentos e edifícios com interesse arquitectónico, publicado há um ano. Mas o projecto recebeu 87 pareceres, a maioria contra a manutenção da fachada, revelou o chefe funcional da Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), Mak Tat Io. E a chefe do Departamento do Património Cultural do Instituto Cultural, Leong Wai Man, sublinhou que, sem listagem, não havia “quaisquer restrições” ao prédio, que faz esquina entre a Rua da Barca e a Rua Manuel de Arriaga.

Vários membros do Conselho do Planeamento Urbanístico defenderam que mais valia deixar o proprietário demolir o prédio, cuja cobertura tinha já sido destruída em 2014, devido a uma falha da DSSOPT. A suspensão da demolição “causou grande prejuízo” ao investidor, lamentou Chan Tak Seng, presidente da Aliança de Povo de Instituição de Macau.

O arquitecto Rui Leão discorda e defendeu uma solução semelhante à adoptada para a sede do Banco Nacional Ultramarino (BNU), na Avenida de Almeida Ribeiro, ou seja, manter a fachada e permitir a construção em altura no interior. Esta hipótese, acrescentou o urbanista Lam Iek Chit, permitiria “manter as característica próprias” do edifício, construído nos anos 60. V.Q