E na 90ª edição dos Óscares fez-se história

De questões raciais a questões de género, assim se fez o salto para o debate social que se espera dominar a 90ª edição dos Óscares. Depois de ter revestido de negro os Globos de Ouro, o movimento “MeToo” deverá ser um tema incontornável na noite de 4 de Março. A avaliar apenas pelas nomeações, já foi feita história com a primeira mulher a ser escolhida para a categoria de Melhor Fotografia. Porém, 90 anos depois, fica a questão: deverá dizer-se ‘finalmente’ ou ‘só agora’?

Catarina Vila Nova

Sem terem ainda acontecido, os Óscares deste ano já fizeram história. Pela primeira vez em 90 anos de entrega dos prémios da Academia de Hollywood foi nomeada uma mulher para a categoria de Melhor Fotografia. Rachel Morrison, a directora de fotografia de “Mudbound”, compete este ano lado a lado com Bruno Delbonnel (“A hora mais negra”), Roger A. Deakins (“Blade Runner 2049”), Hoyte van Hoytema (“Dunkirk”) e Dan Laustsen (“A forma da água”). Com o seu filme de estreia, “Lady Bird”, Greta Gerwing tornou-se na quinta mulher em toda a história do Óscares a ser nomeada na categoria de Melhor Realização. Deste lado do mundo, é com um misto de entusiasmo e tristeza que a realizadora local Tracy Choi encara estas nomeações, por finalmente acontecerem e, ao mesmo tempo, só agora acontecerem.

“É realmente emocionante para as mulheres nesta indústria poderem ver que existem possibilidades, mas, ao mesmo tempo, é triste porque esta directora de fotografia foi apenas a primeira, e a realizadora é apenas a quinta [a ser nomeada] em todos estes anos. Mas, na verdade, no meio existiram muito boas actrizes, cinematógrafas e realizadoras mas cujo trabalho dificilmente é visto pelos outros”, considerou Tracy Choi, em declarações ao PONTO FINAL. “Finalmente as mulheres podem ser vistas e pelo menos existe esperança ao ver que o mundo está a mudar, espero que isto aconteça cada vez mais e que as mulheres possam ter cada vez mais atenção e que cada vez mais possam mostrar o seu trabalho”.

A realizadora assume que possa existir uma relação entre as nomeações deste ano e o movimento “MeToo”, mas relembra que também foram vários os actores negros escolhidos para categorias de actuação. É o caso de Daniel Kaluuya (“Foge”) e Denzel Washington (“Roman J. Israel, Esq.”), ambos nomeados para Melhor Actor, e Mary J. Blidge (“Mudbound”) e Octavia Spencer (“A forma da água”), nomeadas para Melhor Actriz Secundária.

Por sua vez, Rita Wong, directora executiva da Cinemateca Paixão, não tem certezas quanto às escolhas da Academia terem sido um reflexo do movimento “MeToo”. Isto porque, como a própria diz, não é apenas na indústria do cinema que as mulheres estão a assumir cada vez mais uma voz activa. “Eu não colocaria esta questão de uma forma política. Penso que os prémios são um reconhecimento do seu trabalho e vejo-os como uma forma de encorajamento, claro que fico feliz por ver os trabalhos das mulheres a serem cada vez mais falados e partilhados em todo o mundo”, afirmou.



AS APOSTAS DE RITA WONG

Ainda que “Chama-me pelo teu nome” esteja no topo das preferências de Rita Wong, a directora executiva da Cinemateca Paixão acredita que este ano a estatueta para Melhor Filme será entregue a “Três cartazes à beira da estrada”. “Pessoalmente o meu favorito é ‘Chama-me pelo teu nome’ porque o realizador conseguiu contar a história de uma forma subtil e detalhada, e também pela forma como ele abordou a química entre os actores”, assumiu. Porém, “a história sólida e especial e o argumento” de “Três cartazes à beira da estrada”, tornam-no na aposta mais sólida para vencedor da categoria mais esperada da noite, na óptica de Wong.

Para Melhor Actriz, a aposta de Rita Wong vai para Frances McDormand, também com “Três cartazes à beira da estrada”. Entende a cinéfila que, neste último filme, a actriz deu continuidade ao seu “estilo único” que marcou desde logo com “Fargo”. “Esta é uma história bastante difícil e neste filme é ela que lidera toda a história. [A personagem] sofreu bastante e é ela que carrega todo o filme”, considerou. Para a mesma categoria, a Academia nomeou Sally Hawkins (“A forma da água”), Margot Robbie (“Eu, Tonya”), Saiorse Ronan (“Lady Bird”) e Maryl Streep (“The Post”).

O filme que este ano recebeu o maior número de nomeações foi “A forma da água”, de Guillermo del Toro, num total de 13, contando-se entre elas a de Melhor Filme, Melhor Actriz, Melhor Actor Secundário, Melhor Actriz Secundária e Melhor Guarda-roupa. Na lista dos mais nomeados segue-se “Dunkirk”, de Christopher Nolan, que, contudo, não conseguiu assegurar nenhuma nomeação em qualquer categoria de actuação.

Os nomeados para a 90ª edição dos Óscares

Melhor filme:

“Chama-me pelo teu nome”

“A hora mais negra”

“Foge”

“Lady Bird”

“Linha Fantasma”

“The Post”

“A forma da água”

“Três cartazes à beira da estrada”

“Dunkirk”

Melhor realização:

Christopher Nolan – “Dunkirk”

Jordan Peele – “Foge”

Greta Gerwig – “Lady Bird”

Paul Thomas Anderson – “Linha Fantasma”

Guillermo del Toro – “A forma da água”

Melhor actor:

Timothée Chamalet – “Chama-me pelo teu nome”

Daniel Day-Lewis – “Linha Fantasma”

Daniel Kaluuya – “Foge”

Gary Oldman – “A hora mais negra”

Denzel Washington – “Roman J. Israel, Esq.”

Melhor actor secundário:

Willem Dafoe – “The Florida project”

Woody Harrelson – “Três cartazes à beira da estrada”

Richard Jenkins – “A forma da água”

Christopher Plummer – “Todo o dinheiro do mundo”

Sam Rockwell – “Três cartazes à beira da estrada”

Melhor actriz:

Frances McDormand – “Três cartazes à beira da estrada”

Sally Hawkins – “A forma da água”

Margot Robbie – “Eu, Tonya”

Saiorse Ronan – “Lady Bird”

Meryl Streep – “The Post”

Melhor actriz secundária:

Mary J. Blige – “Mudbound – As lamas do Mississipi”

Laurie Metcalf – “Lady Bird”

Allison Janney – “Eu, Tonya”

Leslie Manville – “Linha Fantasma”

Octavia Spencer – “A forma da água”

Melhor fotografia:

“Blade Runner 2049”

“A hora mais negra”

“Dunkirk”

“Mudbound – As lamas do Mississipi”

“A forma da água”

Melhor filme estrangeiro:

“Uma mulher fantástica”

“The Insult”

“Loveless”

“Corpo e alma”

“O quadrado”