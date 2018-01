Comissão vai rever gestão de parques subterrâneos

O Governo já criou uma comissão para rever e aperfeiçoar a gestão dos parques de estacionamento subterrâneos, revelou ontem a chefe do Departamento do Planeamento Urbanístico da Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT). Durante uma reunião do Conselho de Planeamento Urbanístico, Vong Wai Wa confirmou que o objectivo é prevenir inundações como as que mataram quatro pessoas durante o tufão Hato.

O urbanista Lam Iek Chit revelou ter recebido informações de que “a DSSOPT não vai permitir a construção em zonas baixas” de auto-silos subterrâneos. Vong Wai Wa negou o rumor mas sublinhou que “o Governo está a prestar muita atenção e a elaborar estratégias para combater” inundações nos parques de estacionamento. Em Novembro passado, durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, revelou que já tinha sido concluída uma lista dos auto-silos subterrâneos. V.Q