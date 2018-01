Base de dados online de escritores pendente de renovação de apoio

A Universidade de Macau (UM) apresentou ontem um projecto em curso que pretende criar uma base de dados digital, que estará disponível online, com registos em vídeo e transcrições de entrevistas realizadas em Macau a escritores contemporâneos. O arquivo conta já com 24 autores, mas ainda não está disponível ao público. O financiamento da parte da UM termina em Abril, pelo que a continuidade da iniciativa vai depender da possibilidade de renovação de uma das medidas de apoio de que beneficia o projecto, explicou o professor Chiu Man In, da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de Macau.

“Este é um projecto que está a decorrer e obtivemos financiamento até Abril. Ao longo dos últimos dois ou três anos o que fizemos foi convidar escritores para virem a Macau para workshops de escrita e leitura com os estudantes, e depois fizemos entrevistas. Tencionamos publicar as entrevistas online”, explicou o professor Chiu Man In.

O projecto tem sido colocado em prática em colaboração com o Festival Literário de Macau – Rota das Letras. “Partilhamos alguns dos autores, usamos o fundo destinado à pesquisa para trazermos os escritores, em colaboração com o festival literário”. A intenção é que as entrevistas sejam traduzidas para inglês ou chinês. “Os autores de língua portuguesa serão traduzidos para inglês”, explicou.

O próximo desafio é criar uma plataforma electrónica com capacidade para arquivar os vídeos, que permita ao público aceder facilmente aos conteúdos. “Já temos o consentimento dos autores, faz parte do acordo, mas há outros procedimentos”, explicou o professor Chiu Man Yin.

O projeto consiste em duas iniciativas financiadas pelo programa de financiamento à investigação da Universidade de Macau, denominado “Multi-Year Research Grant” (MYRG), uma de nível 3 liderada pelo professor Glenn Timmermans, e outra de nível 1 liderada pelo professor Chiu Man Yin. O MYRG é uma fonte de financiamento que fornece um apoio financeiro plurianual aos projectos internos de pesquisa.