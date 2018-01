Associação presidida por Kevin Ho vai conduzir estudo sobre Lei Sindical

A Associação de Estudo de Economia Política de Macau, presidida pelo empresário Kevin Ho, vai conduzir o “Estudo das condições sociais necessárias para se iniciar a discussão da Lei Sindical”, pelo qual vai receber do Governo 837 mil patacas. A decisão foi ontem publicada em Boletim Oficial, através de despacho do Gabinete do secretário para a Economia e Finanças, que delegou poderes na Comissão Executiva do Conselho Permanente de Concertação Social (CPCS) para a celebração deste contrato.

Segundo explicou ontem Wong Chi Wong, coordenador do Conselho Permanente do CPCS, em declarações ao PONTO FINAL, o organismo a que preside convidou cinco entidades para apresentarem as suas propostas. Foram elas a Universidade de Macau, a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau, o Instituto Politécnico de Macau, a empresa e-Research-Solutions e a Associação de Estudo de Economia Política. No final, apenas esta última apresentou a sua proposta para a realização do estudo sobre a Lei Sindical. Após a celebração do contrato, cuja data Wong Chi Wong, que é também director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), não soube avançar, o organismo terá 240 dias para apresentar o relatório final.

A Associação de Estudo de Economia Política foi criada em Outubro de 2015 e é actualmente presidida por Kevin Ho, sobrinho do antigo Chefe do Executivo, Edmund Ho, e detentor de 30% do grupo de comunicação social português Global Media. A ideia da criação de um estudo para avaliar as condições de implementação da Lei Sindical em Macau havia sido anunciada em Dezembro de 2016 e, na altura, Wong Chi Wong estimava que seriam necessários 500 dias até todo o processo estar concluído. CVN