UE retira Macau da lista negra de paraísos fiscais

Macau foi oficialmente retirado da lista da União Europeia de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal. A decisão, ontem tomada sem discussão pelos membros do Conselho Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, surge por terem sido assumidos compromissos “de alto nível político para reparar as preocupações da UE”. No território, a notícia foi recebida com agrado quer pelo Governo, que veio “saudar” a decisão, quer pelos economistas José Isaac Duarte, José Sales Marques e Albano Martins.

Catarina Vila Nova

O Conselho Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN) anunciou ontem a retirada de Macau e de outros sete países da lista de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal. Em comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo, o Executivo veio “saudar” a decisão da União Europeia (UE), reiterando que a mesma havia sido tomada de forma “unilateral e parcial e que tal não corresponde à situação real de Macau”. Contactados pelo PONTO FINAL, os economistas José Sales Marques e José Isaac Duarte reagiram com satisfação à notícia e questionaram, em primeiro lugar, a inclusão da RAEM na chamada lista negra. Por sua vez, o também economista Albano Martins não se mostrou surpreendido com a decisão, atendendo à actividade do sector bancário.

Em comunicado, o ECOFIN explica que removeu os oito territórios da lista de jurisdições não cooperantes em matéria fiscal, após terem sido assumidos compromissos de “alto nível político para reparar as preocupações da UE”. A decisão foi tomada sem discussão e resulta na transferência dos oito países e regiões para uma “lista cinzenta”. Ou seja, Macau vai continuar a ser monitorizado de perto pelas instâncias europeias.

“O nosso processo de listagem já está a demonstrar o seu valor. As jurisdições em redor do mundo trabalharam arduamente para se comprometerem a reformar as suas políticas fiscais. O nosso objectivo é promover uma boa governação fiscal a nível global”, disse Vladislav Goranov, ministro das Finanças búlgaro e presidente do ECOFIN, citado no comunicado do organismo.

No comunicado do Governo de Macau, o Executivo reitera que “vai continuar a cooperar com a comunidade internacional, no sentido de combater, em conjunto, a fuga e evasão fiscal transfronteiriça”. Neste sentido, e contando com o apoio do Governo Central, a RAEM clarificou e esclareceu junto da UE o andamento dos trabalhos relativos à extensão da aplicação na RAEM da Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Fiscal da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Mais indica o mesmo comunicado que o prazo previsto para a implementação desta convenção foi anunciado à UE sem, contudo, referir qualquer data.

Quando esta convenção estiver implementada no território, a RAEM “vai poder proceder à troca automática de informações sobre contas financeiras com outras jurisdições fiscais, incluindo todos os países membros da UE e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar o regime jurídico aplicável à actividade ‘offshore’, com vista a promover, ainda mais, o reordenamento fiscal”. Quanto ao Acordo Multilateral de Autoridade Competente, o Executivo avançou que já recebeu autorização por parte do Governo Central para a sua celebração.

“SERIA UM DESASTRE SE MACAU ESTIVESSE NA LISTA NEGRA”

Para Albano Martins, na retirada de Macau da lista dos paraísos fiscais da UE o sector bancário teve um papel a desempenhar. No entender do economista, “a banca tem vindo a cumprir já as regras que internacionalmente se exige para combater o branqueamento de capitais, a actividade ilícita e fuga ao fisco nos outros locais”. “Embora, como se sabe, Macau tem um fisco relativamente leve, que não tem comparação com o que acontece na maior parte do mundo, mas nós temos países europeus que também têm fiscos leves como a Irlanda e nada de grave advém para esses países”, considerou.

Aliás, ressalva Albano Martins, “a maneira como internamente as autoridades entendem que deve ser a carga fiscal não deve ser confundido com qualquer outra exigência no sentido de ela se equiparar à carga fiscal dos países europeus”. Isto porque Macau não partilha as mesmas preocupações dos países europeus e, portanto, “não há que haver essa imposição”, defende. “O que há é que cumprir as regras de saber se as entradas de fundos para o sistema financeiro se fazem de forma cautelosa, ou seja, se são perfeitamente identificadas as fontes que originam essa entrada de rendimentos no sistema financeiro”.

Quanto a consequências futuras da permanência de Macau nesta lista durante sete semanas, o economista argumenta que estas já existiram, dando conta de empresas que não conseguiram fazer transferências bancárias para Macau. Por enquanto, “há boas notícias”, porque “seria um desastre do ponto de vista económico se Macau estivesse na lista negra”, declarou.

“AS FALHAS QUE A UE TERÁ ENCONTRADO NÃO ESTÃO RESOLVIDAS”

“Macau foi informado, como todos os outros territórios que estavam no relatório, do processo, das conclusões e da possibilidade de entrarem na lista negra e, tanto quanto se percebe, a única coisa que era preciso para não entrar na lista negra era ter manifestado a intenção de resolver esses problemas”, considerou José Isaac Duarte. Para o economista, a remoção da RAEM “não quer dizer que os problemas de fundo estejam resolvidos”, ou seja, “as falhas que a UE terá encontrado no sistema e que não são públicas não estão resolvidas”.

No entender do analista, as sete semanas em que Macau foi considerado não cooperante em matéria fiscal, poderão trazer como consequências um “aperto crescente” no espaço europeu e americano que, de resto, “já existe”. Por enquanto, a RAEM está numa “antecâmara”, não com base nos problemas já estarem resolvidos, “mas porque manifestou a intenção de os resolver”.

Por sua vez, José Sales Marques vê o retomar de Macau à “lista cinzenta” como um regresso “ao ‘status quo’”. “Macau nunca devia ter passado da lista cinzenta para a lista negra, na medida em que todos nós podíamos ver que se estava a fazer um trabalho em Macau no sentido de melhorar a situação a nível da transparência da informação bancária”, considerou o economista e presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau.

Juntamente com Macau, o ECOFIN decidiu também retirar da lista negra Barbados, Grenada, República da Coreia, Mongólia, Panamá, Tunísia e Emirados Árabes Unidos. Continuam listados a Samoa Americana, Bahrein, Guam, Ilhas Marshall, Namíbia, Palau, Santa Lúcia, Samoa e Trindade e Tobago. A lista das 17 jurisdições não cooperantes em matéria fiscal havia sido divulgada a 5 de Dezembro, com o intuito de “promover a boa governação a nível mundial, a fim de maximizar os esforços para prevenir a evasão e a fraude fiscais”. Segundo explicou o ECOFIN na altura, os países e territórios que constavam da lista “não tomaram medidas significativas para colmatar as deficiências identificadas nem encetaram um diálogo construtivo com base nos critérios da UE”.