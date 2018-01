TSI anula demissão de alfandegário acusado de explorar prostitutas

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) anulou a demissão de um funcionário público acusado de explorar prostitutas da China continental, criticando os Serviços de Alfândega por não esperar para saber se o residente era ou não considerado culpado, num caso há seis anos a aguardar julgamento.

Vítor Quintã

“Cem patacas por cada serviço prestado pelas jovens”. Era esta a alegada comissão cobrada por um funcionário público a prostitutas vindas do interior da China, numa acusação feita pelo Ministério Público em 2012, mas que, seis anos depois, ainda não foi a julgamento, revelou ontem o TSI.

O residente, verificador alfandegário durante mais de 15 anos, alegadamente fotografava “jovens mulheres contratadas no interior da China para prestação de serviços sexuais em Macau, publicando as fotografias na internet para efeitos de publicidade”. Os Serviços de Alfândega não quiseram esperar pelo julgamento no Tribunal Judicial de Base. Em 2016 demitiram o trabalhador, dando como razão os quatro crimes de exploração de prostituição na forma consumada e dois crimes de exploração de prostituição na forma tentada, de que ele era acusado.

O antigo funcionário recorreu da decisão, alegando que lhe “deveria ter sido aplicada uma pena de aposentação compulsiva”, algo que lhe teria permitido manter a pensão de reforma como trabalhador público. Numa decisão tomada no passado dia 11, mas cujo veredicto só ontem foi divulgado, o TSI deu-lhe razão e anulou a demissão.

Continua a espera

Os juízes da segunda instância criticaram os Serviços de Alfândega, dizendo que “não foram realizadas diligências probatórias pertinentes” no âmbito do processo disciplinar. O veredicto sublinha que o processo limitou-se a ouvir o funcionário, que “exerceu o seu direito ao silêncio”, e a juntar um recorte de jornal e a acusação do Ministério Público.

Ou seja, defende o TSI, tendo em conta que os Serviços de Alfândega não conseguiram provar a culpa do trabalhador, que não lhes resta qualquer outra opção senão continuar à aguardar pelo julgamento do processo criminal na primeira instância, para então tomar uma decisão disciplinar. Segundo a página dos Tribunais da RAEM na Internet, no final de Outubro passado havia mais de 4.100 processos-crime em lista de espera.

Os Serviços de Alfândega têm sido ensombrados por escândalos desde o suicídio da directora Lai Man Wa, em Outubro de 2015. Há um ano, um supervisor foi detido num caso de alegada falsificação de cartões de crédito. Em Julho passado, a Alfândega abriu um processo disciplinar após a bandeira da República Popular da China ter sido hasteada ao contrário em duas ocasiões. Finalmente, em Setembro, um funcionário foi acusado de devassa da vida privada por ter efectuado filmagens clandestinas num balneário masculino.