Serviços de Saúde ponderam licença da TaivexMalo em caso de melhorias no Hospital de Dia

O Hospital de Dia TaivexMalo pode voltar a receber licença para operar caso prove melhorias nos serviços. Os serviços da empresa taiwanesa foram suspensos por um prazo de 180 dias e, até ao final de Dezembro, os Serviços de Saúde ainda não haviam recebido qualquer documento relacionado com os trabalhos preparatórios para o estabelecimento de uma nova clínica.

“Nós suspendemos o serviço durante 180 dias. Findo este prazo vamos verificar se há melhoramentos. Se houver, vamos conceder novamente a licença. A [Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde] vai fazer a inspecção”, afirmou Lei Chin Ion, ontem, aos jornalistas.

O Jornal Tribuna de Macau avançou, na sua edição de ontem, que as instalações do Hospital de Dia da TaivexMalo foram seladas por ordem do tribunal, a pedido do Banco Nacional Ultramarino, apontando que poderão estar em causa “dívidas da clínica”.

A decisão de selar as instalações segue-se à suspensão temporária da licença, até ao dia 28 de Maio deste ano, decretada pelos Serviços de Saúde, e depois da ordem de despejo por parte da Sands China.

Em declarações, este mês, à TDM – Canal Macau, o empresário Paulo Maló salientou a intenção de reabrir a clínica dentária no Venetian e inaugurar uma nova unidade no centro de Macau. “Além de voltar a demarcar-se das ilegalidades detectadas na parte médica do Hospital de Dia, o presidente da Malo Clinic garantiu que ‘dentro de dias’ iria pedir aos Serviços de Saúde para inspeccionarem as instalações do Venetian, com quem estava a negociar”, recorda o Jornal Tribuna de Macau. J.F.