Serviços de Saúde avaliam 30 candidaturas de médicos portugueses

Os Serviços de Saúde já receberam 35 candidaturas para as vagas destinadas a médicos portugueses e estão a analisar três dezenas de currículos – cinco foram excluídas por não estarem dentro dos critérios exigidos e 11 “pertencem às especialidades procuradas”. O processo de recrutamento teve início no arranque do mês de Dezembro do ano passado e terminou no final do mesmo mês, prevendo a contratação de 21 médicos para responderem às necessidades de um total de 13 áreas de especialidade.

“Ainda está em curso o processo de recrutamento. Depois de recebido o pedido, iremos encaminhar à respectiva especialidade e depois fazemos entrevista através da internet”, disse ontem o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, em conferência de imprensa.

Entre as áreas de recrutamento constam as especialidades de gastroenterologia, imagiologia, neurologia, pediatria, cirurgia geral, cirurgia torácica, cirurgia vascular, cirurgia metabólica, pneumologia, geriatria, psiquiatria e anatomia patológica. As especialidades de imagiologia e pediatria são as que contemplam um maior número de vagas (quatro cada), seguindo-se gastroenterologia (duas) e neurologia (duas). As restantes disponibilizam uma vaga cada. J.F.