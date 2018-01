Número de visitantes mais elevado em três anos

Macau recebeu mais de três milhões de visitantes no mês passado, o valor mais elevado desde Agosto de 2014, segundo dados oficiais revelados ontem. E a directora dos Serviços de Turismo (DST) acredita que o crescimento vai continuar durante o período do Ano Novo Chinês, com mais visitantes a voltar à cidade.

Segundo a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o número total de turistas cresceu 8,5 por cento em Dezembro, comparado com o mesmo mês de 2016. No entanto, isto deveu-se sobretudo aos visitantes que ficaram menos de um dia em Macau, cujo número aumentou 12,2 por cento.

A directora da DST acredita, ainda assim, que a cidade está no caminho certo e prevê que, se o tempo estiver bom, o número de visitantes durante o Ano Novo Chinês deverá aumentar entre 2 a 3 por cento. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, Helena de Senna Fernandes sublinhou ontem aos jornalistas que, para 42 por cento dos que visitaram entre Janeiro e Novembro, esta não foi a primeira vez que vieram a Macau. Para ela, esta percentagem é saudável e demonstra que o território continua a ser um destino atractivo.

Apesar dos esforços da DST para abrir novos mercados, a China continental reforçou ainda mais a sua posição como principal fonte de turistas para Macau. No ano passado 68 por cento dos visitantes vieram do continente, um novo recorde. Pelo contrário, os turistas vindos da vizinha Hong Kong caíram 4 por cento.

Após Macau ter sido designada pela UNESCO como uma Cidade Criativa na área da gastronomia, Senna Fernandes diz que vai lançar brevemente em Hong Kong uma campanha de promoção da cozinha ‘gourmet’ do território. A directora diz ainda que vai apostar em pacotes turísticos que incluam outra zonas da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. V.Q