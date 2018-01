“Há algo de errado quando as pessoas não travam a matança”

Aos 90 anos, Werner Reich, sobrevivente de Auschwitz, está pela primeira vez na Ásia para apresentar uma série de palestras sobre o holocausto. Ontem, Reich falou perante os auditórios de duas universidades – da MUST e da UM. Em entrevista ao PONTO FINAL, Reich sugere que está nas mãos das pessoas travar o que está mal.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

Werner Reich, nascido em Berlim, em 1927, era apenas um adolescente quando a Gestapo o prendeu, na Jugoslávia, em 1943, e o levou de prisão em prisão até o encarcerar em Auschwitz II, na Polónia. O seu crime? Ser judeu. No campo de concentração, também conhecido por campo de extermínio de Birkenau, foram mortos 1.1 milhão de judeus. Aos 90 anos, o sobrevivente da perseguição aos judeus levada a cabo pelo regime alemão Nazi de Adolf Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), veio a Macau, a convite da organização “Hong Kong Holocaust and Tolerance Centre”, para contar a sua história de perseverança e resiliência. Werner foi um dos 89 jovens, de um total de seis mil, que resistiram aos processos de selecção do médico, conhecido por “Anjo da Morte”, Josef Mengele, em Auschwitz – Birkenau, que decidia entre a vida e a morte dos prisioneiros. A “indiferença mata” é o mote das apresentações em escolas e sessões públicas, sobretudo nos Estados Unidos, onde o sobrevivente do holocausto reside. Werner Reich esteve recentemente em Portugal e no Reino Unido, sendo esta a primeira vez que faz uma apresentação na Ásia. Depois de duas sessões, ontem, na Universidade de Ciência e Tecnologia e na Universidade de Macau, Reich voltará a liderar uma palestra na “Asia Society” de Hong Kong, no dia 29 deste mês.

– O Werner Reich sobreviveu a diversos graus de crueldade, desde o primeiro momento em que agentes da Gestapo entram na casa da família onde se refugiava em Zagreb, na Jugoslávia, em 1943, e levam-no preso, tendo sido transferido de prisão em prisão até acabar por ser encarcerado em Auschwitz II, na Polónia. O que é que o fez continuar e nunca desistir, qual foi o seu mecanismo de defesa?

Werner Reich (WR) – Basicamente eu era optimista, era um adolescente, e os adolescentes acreditam que nada lhes vai acontecer. Se eu estivesse nos meus 20s ou 30s provavelmente não teria sobrevivido, teria desistido. Mas eu era um adolescente, era um optimista, e como é que sobrevivi? Foi pura sorte. Poderia ter apanhado todo o tipo de doenças, poderia ter sido abatido a tiro, podia ter enregelado de frio até à morte. Tive de sobreviver quatro dias num vagão aberto de comboio. Dos quatro dias que eu estive no vagão, lembro-me de um dia e meio, não me lembro do resto do tempo, eu apenas dormia, meio gelado. No todo, foi uma questão de sorte, estritamente sorte.

– Nesses momentos, que pensamentos lhe passavam pela cabeça?

WR – Nada, nenhum. Nestes momentos paramos de pensar, estamos em estado de mera auto-preservação, apenas pensamos em sobreviver. A distância é tão estreita, estamos tão perto da morte, que tudo o mais é irrelevante. Eu estava a andar na marcha da morte [quando 60 mil prisioneiros foram transferidos de Auschwitz I, uma prisão destinada a condenados alemães para onde Werner havia sido deslocado depois de Birkenau, tendo como destino o campo de Mauthausen, na Áustria], e havia pessoas a implorarem-me por ajuda e eu não fiz nada. Ninguém fez nada. Porque se eu os tivesse ajudado morriam eles e eu morria também.

– Alguma vez sentiu que estava a chegar ao seu limite, ao longo deste percurso?

WR – Sabe… há as emoções, há a parte física, fui espancado. Há questões emocionais, como por exemplo, quando eu passava a correr diante do Dr. Mengele, tentando parecer muito melhor e mais saudável do que realmente eu me sentia e estava. Depois havia a parte física e emocional, por exemplo, quando era agredido pelos prisioneiros com um bastão e a dor era terrível [havia prisioneiros que colaboravam com os sistema e agrediam os outros presos sendo conhecidos por “kapos”]. Quando quase congelei até à morte, quando, no campo de Mauthausen, quase morri de fome, há diferentes categorias do que pode ser considerado o limite. Eu não posso destacar nenhuma, porque cada uma das situações que vivi empurram a resistência humana a um extremo, até um ponto em que paramos de agir e é a Natureza que assume o controle.

– O Werner Reich cresceu num ambiente de grande crueldade. Como foi a adaptação ao dia-a-dia no pós-guerra?

WR – Graças a Deus não tive a oportunidade de relaxar e de gozar a vida. Regressei à Jugoslávia em plena época do regime comunista [de Josip Broz Tito], em que imediatamente tive que interagir com outras pessoas, procurar um lugar para dormir, tive que ser operado aos pés [devido a congelamento], estava sob enorme pressão, vivia ilegal, dizia que era jugoslavo, quando realmente não era, e tinha um medo enorme de ser preso. Até que recebi uma carta do Governo a dizer que tinha que me alistar no exército, numa espécie de divisão de químicos, quando eu tinha acabado de sair de um campo de concentração. Tudo isto me deixava sob enorme pressão. Acabei por ir para Inglaterra. Aqui encontrei problemas de língua, de aptidões profissionais, de residência. Tive muitas pressões durante muitos anos, o que foi bom, porque não tive oportunidade de me sentar e sofrer de stress pós-traumático. Vejo os soldados que estiveram na guerra e que quando regressam a casa sofrem esgotamentos. Eu não tive tempo para me acomodar. Nem conheço nenhum caso entre sobreviventes dos campos, rapaz ou rapariga, que tivesse tido stress pós-traumático ou algo parecido. Todos nós estivemos sujeitos a pressão constante. Nós éramos crianças e, no minuto seguinte, éramos adultos sem pais nem família. Nunca fomos adolescentes. Tive a minha primeira namorada, e única, por volta dos 23 anos. Casei com aquela rapariga.

– As recordações do passado ocupam-lhe o espírito?

WR – Não. Nunca penso nisso, nunca penso no campo, nada me faz recordar o campo. A única excepção foi talvez há uns três anos, eu estava a cozinhar num fogão a gás e a chama roçou-me o braço, não me queimei, mas o cheiro fez-me lembrar de imediato Auschwitz. Foi a única coisa. Nunca pensei em nada além disso.

– O que é que o motiva a contar e partilhar a sua história de sobrevivência, ainda hoje, aos 90 anos?

WR – Esta não foi a minha apresentação completa, a minha apresentação consiste em três partes, uma primeira parte de introdução ao holocausto, a outra é a minha história, a terceira parte é sobre as pessoas que fizeram coisas boas e como as pessoas podem olhar à sua volta e fazer boas acções. Na terceira parte mostro como os Nazis eram tirânicos e comparo-os com os “bullies” de hoje, nas escolas. Não quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu falo em escolas, não faço dinheiro com isso, o ano passado falei em 96 sessões, cada vez que falo custa-me dinheiro, tenho que me pôr num carro, guiar para algum lugar. Apenas não quero que aconteça o mesmo com os meus netos, nem com ninguém. Essa é a razão porque falo. Se tiver que falar apenas sobre mim, e não tiver a oportunidade de dizer ao público para serem pessoas melhores, não falaria. Não vou conduzir quilómetros, durante horas, para alguém ouvir a minha história, e depois dizer adeus.

– Quer mudar as coisas.

WR – Sim, quero fazer uma mudança, é a razão porque falo. Não falo por nenhuma outra razão. Talvez goste de ouvir a minha história, mas, para mim, seria uma perda de tempo. Sou uma pessoa muito orientada para as pessoas, acredito que haja pouquíssimas pessoas más. Creio que a grande maioria das pessoas são boas, decentes. Se formos decentes, as pessoas são decentes connosco. Encontrei pouquíssimas pessoas realmente más e conheci centenas de pessoas. Mas, também há pessoas miseráveis, que têm os seus próprios problemas, que talvez sejam mais amargas. Mas a maioria são simpáticas e querem ser tratadas da mesma forma.

– Os genocídios continuaram a acontecer depois do holocausto e da Segunda Guerra Mundial. Porquê? O que há de errado com a humanidade?

WR – Não há nada de errado com a humanidade. Há algo de errado quando as pessoas não travam esses actos de matança. No tempo do Hitler, no início, havia um número relativamente pequeno de forças alemãs, se o público tivesse dito “parem”, eles podiam ter parado. Mas ninguém o fez. É preciso um líder que queira fazer a matança, um pequeno grupo disposto a fazer a matança e uma população vasta que aprova a matança. E havia isso na Alemanha e em cada país, uma vasta parte da população que concordava com a chacina.