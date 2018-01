Filho de Edmund Ho nomeado para CCPPC de Xangai

Justin Ho, filho do antigo Chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho, foi nomeado para a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) de Xangai, segundo o jornal de Hong Kong Apple Daily. O Partido Comunista divulgou ontem a lista de membros para as conferências provinciais da China continental, que inclui vários filhos de magnatas com ligações a Macau.

Alex Yeung, filho de Albert Yeung, que detém o hotel Grand Emperor em Macau, por exemplo, foi promovido à CCPPC da capital Pequim, após ter terminado o mandato na Conferência do município de Shenzhen. Já Alexander Lui, filho de Lui Che Woo, patrão da operadora de jogo Galaxy, foi nomeado para a CCPPC de Cantão, que conta com 35 membros que são residentes de Macau.

Durante a 24ª sessão da Conferência da província vizinha, que abriu ontem, o presidente Wang Rong elogiou os membros vindos de Hong Kong e Macau por promoverem a cooperação e integração com o Continente, disse o canal chinês da Rádio Macau.