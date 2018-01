Falta de plano concreto e omissão dos residentes, no topo das preocupações dos moradores de Lai Chi Vun

Arranca este sábado a primeira sessão de consulta pública acerca dos estaleiros navais de Lai Chi Vun e o representante dos moradores desta povoação tem já definidos os principais problemas que vai levantar. São eles a falta de um plano concreto quanto ao futuro do local, o esclarecimento do conceito de “revitalização” e o destaque dado aos estaleiros em detrimento dos próprios residentes. Por sua vez, a arquitecta Maria José de Freitas defende que é possível realizar uma utilização adaptada do espaço, de forma a incluir um museu e áreas de recreio e restauração.

Catarina Vila Nova

Para a primeira consulta pública acerca do procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun, os moradores desta povoação vão essencialmente levar preocupações relacionadas com a revitalização das estruturas. Ao PONTO FINAL, David Marques, presidente da Associação de Moradores da Povoação de Lai Chi Vun, afirmou que concorda com o princípio de revitalização referido no documento de consulta pública, mas uma outra questão impera: o que é que o Governo entende por este conceito? Por sua vez, a arquitecta Maria José de Freitas argumenta que, agora que já está em curso o processo de classificação dos estaleiros, deve ser decidido o rumo a dar ao local.

“Eles não explicam exactamente o que é esta revitalização. Nós concordamos mas gostaríamos de saber o que vão fazer em primeiro lugar antes de assinar um cheque em branco a dizer que concordamos”, declarou David Marques. “O princípio de revitalização é positivo, mas o que é a revitalização? Nós temos que levar a questão avante e esta será uma das perguntas que vou fazer no sábado”, garantiu. Para além desta questão, os residentes de Lai Chi Vun demonstraram também preocupação pelo facto de o “foco primordial da consulta serem os estaleiros”. “Existe apenas um indício da vida dos residentes [no documento de consulta]. Mesmo o próprio questionário não menciona os residentes”, criticou David Marques.

No documento da consulta pública, o Instituto Cultural assume que, caso os estaleiros sejam incluídos na lista dos bens imóveis classificados, “deverá existir um espaço de exposições com dimensões suficientes para a apresentação das técnicas tradicionais da construção naval e a interpretação sobre a história desta indústria”. O representante dos moradores de Lai Chi Vun defende que uma parte dos estaleiros “devia absolutamente ser um museu”, mas a questão permanece: “Qual é o plano concreto?”. “A consulta pública não oferece nenhum plano concreto e esta é a principal preocupação. Nós falámos com os residentes locais e eles acham que revitalizar é bom, mas a principal preocupação é que nós temos que ficar ali porque nós somos uma parte do sítio”, defendeu.

“É POSSÍVEL MANTER A INTEGRIDADE DO SÍTIO ENQUANTO CONCEITO”

Para Maria José de Freitas, que é também membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) da UNESCO, o Governo deveria “rapidamente” passar à fase de definição de intenções de modo a que seja lançado um concurso público entre os arquitectos de Macau. Este concurso público, defende, deveria basear-se apenas na remodelação e revitalização do local e, no fim, premiar a melhor ideia “e não aquela que é a mais barata”. Isto porque, alerta, existem perigos em escolher uma resposta de custo inferior atendendo “às especificidades do sítio e ao facto dos estaleiros estarem em ruínas”.

De facto, dos 18 estaleiros listados na consulta pública, nove apresentam riscos de estabilidade e não estão em condições de ser utilizados, e apenas seis encontram-se em estado de conservação razoável. A lista inclui também uma estrutura que foi demolida por “questões sérias de segurança”, uma que está em ruínas e outra em estado de ruína parcial.

Na opinião da também doutoranda em património português no mundo, da Universidade de Coimbra, não é impossível concretizar uma utilização adaptada do espaço. Porém, “neste momento, é possível manter a integridade do sítio enquanto conceito”, defende. Neste sentido, a arquitecta recorda que existem ruínas que são transformadas em áreas museológicas visitáveis e, no caso de Lai Chi Vun, sugere que poderia ser criado um museu acerca da indústria naval, com modelos à escala que pudessem ser visitados e que poderia, inclusive, funcionar como uma extensão do Museu Marítimo. Na sua visão, existe ainda espaço para áreas de recreio e zonas ligadas à restauração “que podem percorrer e encaixar-se por estes vários pavilhões juntamente com galerias de arte”.

Da análise que fez ao documento da consulta pública, a arquitecta entende que este é “bastante escasso” e que, “em termos de intenção, quer quanto ao futuro da zona, quer quanto às populações residentes, é um pouco omisso”. “Não foi veiculada informação suficiente sobre as actividades económicas que porventura se possam desenvolver na zona, e que situação futura é que essas actividades económicas podem ter no sentido de serem sustentáveis”, criticou Maria José de Freitas, que garantiu participar na consulta pública.

A primeira sessão pública acerca do procedimento de classificação dos estaleiros navais de Lai Chi Vun decorre no próximo sábado, entre as 10 e as 12 horas, na sala de conferências do Centro Cultural de Macau, e conta com interpretação simultânea em português. A segunda sessão tem lugar no mesmo local e à mesma hora, mas realiza-se no dia 11 de Fevereiro. O auditório da Escola Luso-Chinesa de Coloane irá receber a terceira e última sessão, no dia 24 de Fevereiro, entre as 15 e as 17 horas.