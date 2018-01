Casos de gripe agravam-se nas três primeiras semanas deste ano

Nas primeiras três semanas do ano, os Serviços de Saúde registaram um crescimento do número de casos de gripe. O organismo alerta que a situação “está a agravar-se” e que aqueles que ainda não foram vacinados devem fazê-lo o mais depressa possível.

Joana Figueira

Os casos de gripe no território estão a aumentar desde os finais de Dezembro. As crianças foram o grupo etário que se destacou nas entradas nas urgências hospitalares na semana passada, sendo que, em cada mil crianças atendidas, foi confirmada gripe em 213 – um aumento de 59 em relação à primeira semana de 2018. Quanto aos adultos, em mil casos de gripe foram confirmados 181. Também o número de pessoas com doenças respiratórias devido à gripe, a dar entrada no hospital público, tem crescido. Os Serviços de Saúde excluem como causa os níveis elevados de poluição que se têm registado nos últimos dias.

“De acordo os dados de monitorização dos dois hospitais, o vírus da ‘influenza’ está muito activo, o que significa que já entrámos no auge da gripe. Mas será que está no pico? Ainda temos incertezas”, disse ontem Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, em conferência de imprensa, apontando que “os números ainda podem aumentar”.

“Em finais de Dezembro, Macau entrou na época da gripe sazonal e, em quase um mês, a situação está a agravar-se”, indicou Lei Chi Ion. O responsável salientou que “não foi registado qualquer caso de morte ou de perigo de vida” e apelou à população para se vacinar “o mais rápido possível”. Foram adquiridas 120 mil doses da vacina para 2017/2018 e, até ao momento, 103.500 pessoas já foram vacinadas. Ainda estão disponíveis 10 mil doses.

Lei Chin Ion referiu que, devido ao aumento substancial do número de casos de gripe, “a média de tempo de espera [nas urgências] é mais longa e houve um aumento da taxa de utilização de camas”, mas garantiu que “os Serviços de Saúde estão preparados”.

O organismo sublinhou que tem estado em contacto estreito com as escolas e com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). “Cada escola tem um profissional de saúde para a realização de palestras de sensibilização para a gripe. As escolas que verificam indícios de gripe colectiva informam a DSEJ”, disse Lei Chin Ion.

Também o número de pessoas com doenças respiratórias a dar entrada no hospital público tem aumentado. Os dados avançados ontem pelos Serviços de Saúde indicam que, em cada 100 pessoas atendidas, 33 apresentam doenças do foro respiratório.

Aos jornalistas, o chefe do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, Lam Chong, afirmou que “não há uma relação directa” entre a poluição atmosférica e este número de doentes que recorreu ao hospital. Lei Chin Ion também se manifestou, salientando que “há muitos motivos que podem causar doenças respiratórias, pelo que é difícil distinguir”, e que “não podemos fazer este nexo de causalidade”.

“Não basta ser afectado pela poluição para que possa ter uma doença respiratória. Reforçamos que a poluição do ar pode ser um motivo ou pode ser um meio que pode causar nas pessoas mais sensíveis alguns sintomas de doença respiratória”, referiu o director dos Serviços de Saúde.

“Penso que nenhum país consegue ter esse número”, disse ainda Lam Cheong, sobre a poluição do ar. Na segunda-feira, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) registaram uma concentração de partículas PM 2,5 oito vezes superiores aos recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

“Em Macau temos outro serviço público [SMG] para se pronunciar sobre o nível de qualidade do ar. Na verdade, em Macau, a qualidade do ar é muito melhor do que em Pequim e, por exemplo, em relação à situação de Pequim, nem o serviço de saúde de Pequim divulga diariamente a situação da poluição do ar”, considerou Lei Chin Ion.