Túnel pedestre da UMAC nas mãos do IACM

O Governo vai pagar mais de 56 milhões de patacas à Nam Yue pela manutenção do túnel rodoviário que liga à Universidade de Macau (UMAC), mas o túnel pedestre, cuja degradação foi denunciada na semana passada, vai continuar nas mãos do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM).

Vítor Quintã

A gestão do túnel pedestre que liga à UMAC, cujo estado de degradação foi denunciado na semana passada pelo deputado Mak Soi Kun, está nas mãos do IACM, revelou ontem a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). O Governo vai pagar mais de 56 milhões de patacas pela manutenção do túnel rodoviário, mas o contrato não abrange o túnel pedestre, confirmou o organismo numa resposta ao PONTO FINAL.

Numa interpelação escrita entregue na semana passada, Mak Soi Kun diz que o túnel pedestre dá sinais de “uma grave ausência de manutenção e reparação”, com escadas rolantes “há muito tempo sem funcionar”, corrimões já ferrugentos, fendas no pavimento, assim como infiltrações de água e manchas de bolor um pouco por todo o lado. O deputado avisou que a passagem representa um perigo para a saúde e segurança públicas e dá uma má imagem de Macau aos milhares de estudantes que vêm do exterior.

Mak Soi Kun tem a certeza que o problema não tem a ver com falta de dinheiro e sublinha o crescimento constante do orçamento da UMAC, que atingiu 2,3 mil milhões de patacas este ano, um aumento de 2,3 por cento em relação a 2017. O deputado perguntou se esta verba inclui ou não a manutenção e reparações do túnel pedestre.

Mas a DSAT disse ao PONTO FINAL que, afinal, a gestão da estrutura pertence ao IACM. Aliás, em Maio passado o vice-presidente substituto do IACM, Lo Chi Kin, revelou que há apenas dez inspectores para fiscalizar todos os túneis em Macau, o que significa que eles “partilham uma grande carga de trabalho”. As declarações surgiram em resposta a um relatório do Comissariado de Auditoria muito crítico do IACM no que toca à supervisão de obras viárias.

GDI trata das infiltrações

Por outro lado, diz a DSAT, as infiltrações de água “vão ser alvo de acompanhamento e tratamento por parte do departamento do governo responsável pela construção” do túnel subaquático – que inclui o túnel pedestre e um túnel rodoviário –, o GDI. A Direcção acrescentou que o contrato de manutenção do túnel rodoviário atribuído em Outubro passado não cobre o túnel pedestre.

O túnel subaquático tem sido assombrado por problemas técnicos. Em Fevereiro do ano passado, um dos sentidos do túnel rodoviário esteve encerrado durante uma noite para reparações urgentes, depois de duas condutas de transporte de água terem rebentado. Na altura o secretário para os Transportes e Obras Públicas assumiu a existência de fugas de água, embora tenha defendido que esses problemas não afectam a segurança da estrutura.

A DSAT lançou depois um concurso para a gestão, manutenção e conservação do túnel rodoviário durante dois anos. O contrato, disse ontem a DSAT ao PONTO FINAL, foi ganho em Outubro pela Nam Fong – parte do grupo Nam Yue, controlado pelo Governo da província de Cantão – com uma proposta de 56,1 milhões.

O grupo Nam Yue foi o responsável pela construção do túnel, cujo orçamento inicial era de 500 milhões de patacas mas que acabou por custar 2 mil milhões. A construção ficou ensombrada pelo colapso de parte da estrutura em Julho de 2012. O túnel, originalmente programado para estar concluído no final de 2012, só abriu ao público em Junho de 2014.