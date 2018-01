Suspensão dos motoristas em ‘part-time’ é temporária

A suspensão dos motoristas de autocarros em regime ‘part-time’ é temporária, até ser possível garantir que têm “um descanso apropriado e uma formação adequada”, diz o secretário para os Transportes e Obras Públicas. Após o debate ontem na Assembleia Legislativa, Raimundo do Rosário revelou que a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) está “precisamente em contacto” com as três concessionárias para encontrar uma solução.

Na sexta-feira o principal grupo de condutores de Macau entregou uma carta à DSAT acusando o Governo de tomar uma decisão “irracional” na “ausência de dados concretos” que viola o direito dos residentes ao emprego. A medida surgiu após uma idosa ter morrido num acidente em cadeia que, suspeita a polícia, foi causado por um condutor em ‘part-time’ da Nova Era. “Não queremos que esta situação se volte a repetir”, explicou o secretário, que sublinhou ainda que “conduzir um autocarro não é propriamente conduzir uma viatura pesada qualquer”. V.Q