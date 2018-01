Orquestra de Macau celebra centenário de Leonard Bernstein com concerto conduzido por Lio Kuokman

A Orquestra de Macau assinala o centenário do compositor norte-americano Leonard Bernstein com um concerto liderado por Lio Kuokman, músico local. O espectáculo “Aniversário do Centenário de Leonard Bernstein com Lio Kuokman e a Orquestra de Macau” vai ter lugar no dia 24 de Fevereiro, pelas 20 horas, no Grande Auditório do Centro Cultural de Macau (CCM), e inclui obras reconhecidas de um dos compositores que marcou o século XX.

No concerto serão apresentados excertos de obras como “Suíte Fancy Free” ou “Danças Sinfónicas de West Side Story”. Para além de dirigir a Orquestra de Macau, Lio Kuokman vai interpretar ainda a “Rapsódia em Azul”, de Gershwin, “procurando quebrar as barreiras entre o ‘clássico’ e o ‘comum’, demonstrando ao público o encanto criado pela colisão e amálgama entre o clássico e o popular”, aponta o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

O músico de Macau foi considerado pelo jornal norte-americano The Philadelphia Inquirer como “genialmente hipnotizante maestro” e arrecadou o Segundo Prémio, o Prémio do Público e o Prémio Orquestra no Concurso Internacional de Direcção de Orquestra Svetlanov, que decorreu em Paris, em 2014.

Lio Kuokman foi ainda seleccionado pelo maestro principal da Orquestra de Filadélfia Yannick Nézet-Séguin para assumir o cargo de Maestro Assistente, tornando-se o primeiro músico da China a assumir este posto naquela orquestra. Actualmente, assume o cargo de Consultor Artístico e Maestro da Residência na Ásia da mesma Orquestra.

Lio Kuokman recebeu um Certificado de Mérito e a Medalha de Mérito – Cultura dos Governos de Hong Kong e Macau, uma forma de reconhecimento pelo seu contributo para as artes e cultura. Lio Kuokman colaborou como pianista e como solista com a Fort Worth Symphony Orchestra, a Camerata Salzburg, a Filarmonica Bacău da Roménia, a Orquestra Sinfónica Nacional da China, a Orquestra Sinfónica de Xangai ou a Filarmónica de Hong Kong.

Os bilhetes para o concerto “Aniversário do Centenário de Leonard Bernstein com Lio Kuokman e a Orquestra de Macau” encontram-se à venda aos preços de 250, 200 e 150 patacas.