Níveis de poluição oito vezes superiores aos recomendados pela OMS registados ontem

De acordo com previsões dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos para hoje, o nível da qualidade do ar deverá manter-se insalubre. O organismo aconselha a população a evitar actividades ao ar livre e a reduzir ao mínimo o esforço físico.

Catarina Vila Nova

Durante o dia de ontem, Macau registou uma concentração de partículas PM2.5 oito vezes superior à recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Segundo informações disponibilizadas na página dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG), a estação localizada na Rua do Campo registou ontem uma concentração de 200 microgramas por metro cúbico de partículas PM2.5, quando o valor máximo recomendado pela OMS é de apenas 25. Até à hora de fecho desta edição, quatro das seis estações de monitorização dos SMG permaneciam com um índice acima dos 100, ou seja, insalubre. Para hoje, os mesmos serviços prevêem que a qualidade do ar se mantenha insalubre.

Em comunicado enviado ao PONTO FINAL, os SMG aconselham a população a reduzir ao mínimo o esforço físico e a evitar as actividades ao ar livre. Segundo informações disponibilizadas na página dos mesmos serviços, quando a qualidade do ar é insalubre, as pessoas com problemas respiratórios ou cardiovasculares podem ter um “ligeiro agravamento” das suas condições de saúde. No mesmo comunicado, os SMG explicam que, na manhã de ontem, “o vento na região esteve relativamente fraco e as condições atmosféricas foram estáveis, o que não propicia a dissipação, os poluentes ficam acumulados e a sua concentração no Delta do Rio das Pérolas aumenta significativamente”.

“Por outro lado, a humidade relativa da região está relativamente alta e devido à co-influência destes dois factores, a visibilidade na região esteve relativamente má. Espera-se que uma corrente de ar do quadrante leste aumente e a visibilidade melhore a meio desta semana”, indicam os mesmos serviços. Segundo informações do Observatório de Hong Kong, uma intensa monção de Nordeste deverá afectar a costa do Sul da China em meados desta semana, pelo que se espera uma melhoria dos níveis de poluição.

No dia de ontem, o Departamento de Protecção Ambiental de Hong Kong registou níveis de poluição “mais elevados que o normal”. Pelas 12 horas, o índice de qualidade do ar em algumas estações atingiu a categoria de risco para a saúde “muito elevado”. Até à hora de fecho desta edição, das 16 estações de monitorização em Hong Kong, quatro apresentavam níveis muito elevados de poluição atmosférica e sete registavam valores elevados.

Segundo explicou o Departamento de Protecção Ambiental na sua página, quando são registados níveis “muito elevados” de poluição atmosférica, as crianças, idosos e pessoas com problemas cardiorrespiratórios são aconselhados a reduzir as actividades físicas ao mínimo. O público em geral é aconselhado a reduzir ao mínimo as actividades físicas e o tempo passado no exterior.