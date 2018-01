Índice de preços no consumidor cresce 2.04 por cento em Dezembro

O Índice de preços no consumidor (IPC) geral relativo a Dezembro de 2017 aumentou 2.04 por cento em termos anuais para 111.08, sendo este o acréscimo mais elevado do ano 2017 e, simultaneamente, o maior crescimento desde Julho de 2016. Em 2017 a taxa de inflação foi de 1.23 por cento, tendo diminuído face à observada em 2016, ano em que se registou 2.37 por cento, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

O aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa, do calçado e das consultas externas, bem como o aumento das tarifas dos parquímetros dos lugares de estacionamento públicos e das propinas escolares foi a causa para o impulsionamento do crescimento homólogo em Dezembro de 2017.

No mês em análise o IPC Geral ascendeu 0.51 por cento, em relação a Novembro de 2017. O índice de preços da secção do vestuário e calçado subiu 3.25 por cento, em termos mensais, devido ao lançamento do vestuário de Inverno. Os índices de preços das secções da recreação e cultura e do equipamento doméstico e materiais de utilização corrente aumentaram 1.82 e 1.22 por cento, respectivamente, em termos mensais, em resultado do acréscimo dos preços das excursões e dos salários dos empregados domésticos. Por seu turno, o índice de preços da secção das bebidas alcoólicas e tabaco baixou 0.94 por cento, em termos mensais, em virtude da redução dos preços das bebidas alcoólicas.

No quarto trimestre de 2017, o IPC Geral médio foi de 110.54, tendo aumentado 1.76 por cento, face ao trimestre homólogo de 2016. O IPC Geral médio de 2017 situou-se em 109.56, ou seja, mais 1.23 por cento face a 2016. A taxa de inflação anual cresceu 0,92 pontos percentuais, devido ao aumento dos preços das refeições adquiridas fora de casa; do calçado e, das consultas externas, bem como à ascensão das propinas escolares. Analisando por secções de bens e serviços, verificaram-se os maiores crescimentos nos índices de preços das secções da educação (mais 6.32 por cento), da saúde (mais 4,42 por cento) e dos transportes (mais 3,75 por cento). Contudo, os índices de preços das secções das comunicações e da habitação e combustíveis diminuíram 4,68 por cento e 0.79 por cento, respectivamente.