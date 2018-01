Human Rights Watch alerta para “ofensiva geral contra os direitos humanos” da China

A China surge novamente no relatório anual da Human Rights Watch, que alerta para a “ofensiva geral e sustentada contra os direitos humanos” do país. A morte do activista Liu Xiaobo, que não pôde escolher o país onde queria ser tratado, a detenção de pró-democratas em Hong Kong e a ausência de mulheres nas altas esferas do poder chinês são apenas alguns dos exemplos apontados pela organização mundial.

Catarina Vila Nova

No seu último relatório, referente a 2017, a Human Rights Watch (HRW) estende-se, ao longo de 15 páginas, a denunciar o que diz serem casos de violação dos direitos humanos. Apresentando exemplos concretos, a organização mundial expõe transgressões à liberdade de expressão e religiosa, aos direitos das mulheres e dos portadores de deficiência e também actos de discriminação de identidade de género e orientação sexual. “O futuro próximo para os direitos humanos parece sombrio, especialmente porque se espera que Xi [Jinping] permaneça no poder pelo menos até 2022”, alerta a HRW. Hong Kong merece também uma referência no relatório, com o alerta de que as liberdades civis “estão a ser cada vez mais prejudicadas pela crescente interferência do Governo Central”, enquanto que Macau volta a não ser mencionado.

“A ofensiva geral e sustentada contra os direitos humanos que começou depois da chegada ao poder do Presidente Xi Jinping há cinco anos não demonstrou nenhuns sinais de se abater em 2017”, começa por escrever a HRW, que alerta para as “implicações internacionais” das violações dos direitos humanos perpetradas pela República Popular da China devido à sua “crescente influência global”. O organismo prossegue ao apontar que, ao longo do ano passado, as autoridades chinesas continuaram a pressionar os governos estrangeiros para deportarem os alegados oficiais corruptos, “apesar da falta de protecção legal na China ou do estatuto de refugiados fora da China”.

António Guterres, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), surge igualmente no relatório, mas não pela positiva. A HRW recorda um evento que aconteceu há um ano em Genebra, durante o qual o antigo primeiro-ministro português apresentou Xi Jinping sem fazer qualquer referência “ao ambiente de deterioração dos direitos humanos na China nem aos direitos humanos serem um pilar do trabalho da ONU”. A resposta dos presidentes da Comissão e Conselho Europeu, que se mostraram “preocupados” pelos abusos que acontecem na China, são também reprovadas por estes não terem clamado pela libertação de prisioneiros políticos nem pela abolição de “leis abusivas”.

Donald Trump, figura incontornável nas relações externas da China, surge em oposição aos comunicados condenatórios dos Estados Unidos por a China não ter permitido ao activista Liu Xiaobo escolher o tratamento que desejava. “Ainda assim, horas depois da morte de Liu, o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump referiu-se ao Presidente Xi como um ‘tipo fantástico’ e um ‘grande líder’”, recorda a organização. Para a HRW, a morte do Nobel da Paz “expôs a crueldade das autoridades direccionada para os proponentes pacíficos dos direitos humanos e democracia”.

O PODER CHINÊS NO MASCULINO

O 19º Congresso do Partido Comunista Chinês ficou marcado por uma “ausência marcante” de mulheres nas altas esferas políticas. Num relatório do Fórum Económico Mundial, a República Popular da China ficou em 100º lugar de um total de 144 países analisados em termos de igualdade de género, sendo 2017 o nono ano consecutivo em que a China cai nesta tabela. Factores como estes levam a HRW a concluir que “as mulheres e raparigas na China continuam a confrontar-se com assédio e abuso sexual, discriminação no emprego e violência doméstica”.

Apesar de a China ter ratificado a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiências em 2008, e de, no ano passado, ter divulgado os Regulamentos de Educação de Pessoas com Deficiência, a HRW afirma que estas pessoas “continuam a enfrentar discriminação em áreas incluindo educação e emprego”. Alerta a organização mundial que “impedir as crianças com deficiências de frequentar escolas tradicionais ou não garantir os apoios necessários para a frequência dessas escolas é uma violação do Comité dos Direitos das Pessoas com Deficiências”.

No capítulo destinado a Hong Kong, a HRW havia já alertado no ano passado que, “na prática, Pequim está a intrometer-se cada vez mais nos direitos de participação política, expressão e reunião no território”. Este ano, a organização recorda a visita de Xi Jinping à RAEHK, por ocasião do 20º aniversário da Região Administrativa Especial. “Os partidos políticos de oposição e os seus apoiantes enfrentaram abusos ainda maiores por parte das autoridades. Durante a visita do Presidente Xi a Hong Kong, a polícia local e do interior da China seguiu, perturbou e deteve alguns protestantes pró-democracia pacíficos”, relembra.