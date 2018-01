Gabinete de dados pessoais em funcionamento por mais dois anos

O Executivo prorrogou por mais dois anos a duração do Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais. A decisão de prolongar o funcionamento da equipa de projecto foi publicada ontem em Boletim Oficial. O gabinete foi criado em 2007 e, de acordo com o despacho do Chefe do Executivo, vai funcionar até ao dia 12 de Março de 2020. Também o Gabinete do Porta-voz do Governo viu prorrogada a sua duração por mais dois anos. Esta equipa de projecto foi criada em 2010 e vai continuar a funcionar até 22 de Fevereiro de 2020.

