Deputados temem aumento de motoristas ilegais

Vários deputados avisaram ontem que o reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e a China continental poderá atrair mais motoristas não autorizados, mas o Governo defende que o combate ao trabalho ilegal está a surtir efeito.

Vítor Quintã

“Os trabalhadores de Macau estão preocupados que esta medida possa dificultar ainda mais as oportunidades de trabalho para os residentes”, alertou ontem Leong Sun Iok na Assembleia Legislativa. O também dirigente da Federação das Associações dos Operários foi um de vários deputados que agitou o fantasma dos motoristas ilegais durante um debate sobre o reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e o continente.

O Subintendente do Departamento de Trânsito da Polícia de Segurança Pública veio preparado. Lao Sio Hap diz que no ano passado detectaram cerca de 70 casos de motoristas a trabalhar sem autorização, “uma redução de cerca de 70 por cento” em relação a 2016, apesar do número de operações de combate ao trabalho ilegal ter subido de 700 para mais de mil.

O optimismo da PSP não contagiou os deputados da ala laboral, apesar da deputada Ella Lei reconhecer que tem havido “uma melhoria na aplicação da lei”. Leong Sun Iok duvida que o número de casos permaneça “reduzido” assim que os residentes do continente possam conduzir em Macau e teme que esta medida “poderá atrair mais motoristas sem a devida autorização”.

Após o debate, o director dos Serviços para os Assuntos de Tráfego tentou pôr água na fervura, dizendo aos jornalistas que o acordo sobre o reconhecimento mútuo das cartas de condução ainda não foi assinado. Lam Hin San sublinhou ainda que esta medida seria apenas uma extensão de uma cooperação já existente desde 2011 com a província vizinha de Cantão.

Mas foi o deputado Mak Soi Kun – com ligações à cidade de Jiangmen, em Cantão –, a defender que a solução para travar os condutores ilegais vindos da China continental tem de passar pelo aumento da fiscalização por parte da polícia. Aliás, acrescentou Song Pek Kei, deputada com raízes na província de Fujian, “haja ou não haja este acordo, a polícia tem que continuar a combater o trabalho ilegal, é um dever do Governo”.

Falta de pessoal

Ella Lei diz, no entanto, que a polícia já não tem mãos a medir e enfrenta “dificuldades em realizar operações devido à quantidade de veículos a circular em Macau”. O deputado pró-democrata Ng Kuok Cheong acredita que a actual lei do trânsito tem de ser alterada para garantir o efeito dissuasor. “Talvez precisemos de aumentar a multa para motoristas ilegais, que é demasiado ligeira”, concordou Leong Sun Iok.

Ainda assim, Song Pek Kei acabou por reconhecer que a existência de condutores a trabalhar sem autorização pode ter a ver “com o equilíbrio entre a oferta e a procura”. Em Novembro passado, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais reconheceu que havia 300 vagas para condutores de transportes ligeiros de mercadorias por preencher.

Apesar da escassez de recursos humanos, na sexta-feira a Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte, o principal grupo de condutores de Macau, voltou a rejeitar a contratação de motoristas não-residentes, para “proteger os direitos e interesses” dos trabalhadores locais. Apesar de não haver qualquer limitação legal nesse sentido, o Governo da RAEM tem como política rejeitar a contratação de pessoal do exterior para as profissões de motorista, ‘croupier’ e supervisor de sala de jogo.

Mas com a porta fechada ao pessoal do exterior e o desemprego nos 1,9 por cento, as três operadoras de autocarros públicos têm vindo a avisar que muitos dos seus condutores já têm mais de 60 anos. “Que política tem o Governo para garantir o número suficiente de motoristas através de formação?”, perguntou Song Pek Kei, sem ter resposta.