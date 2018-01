Dança contemporânea, ‘folk’ chinês e ballet, na celebração do 5º aniversário da companhia Stella e os Artistas

A companhia de dança local Stella e Artistas apresenta no dia 28 deste mês, no Pequeno Auditório do Centro Cultural de Macau, um espectáculo de celebração dos cinco anos de existência do grupo. A performance, que inclui dança contemporânea, ‘folk’ chinês e ballet, arranca às 15h30.

Joana Figueira

Foi meio ano de ensaios exaustivos para dar forma a um espectáculo que integra dança contemporânea, ‘folk’ chinês e ballet. A companhia Stella e Artistas celebra o seu 5º aniversário no próximo dia 28, no Centro Cultural de Macau, com performances desenhadas por sete coreógrafos e executada por cerca de 150 professores de dança, respectivos alunos e bailarinos. Stella Ho, directora artística da companhia, garante um espectáculo eclético que pretende mostrar diferentes peças e a evolução dos alunos do centro de dança da mesma companhia.

“Diria que esta performance é diversificada porque apresenta diferentes estilos de dança. Penso que o público vai sentir a alegria da dança no nosso espectáculo – especialmente porque vamos ter crianças a participar. O nosso principal objectivo passa por permitir que os nossos alunos apresentem aquilo que aprenderam ao longo dos anos, bem como dar a oportunidade aos professores da companhia para divulgarem o seu trabalho”, explicou Stella Ho ao PONTO FINAL.

A companhia de dança Stella e Artistas, fundada em 2012, tem como propósito “transmitir a cultura da dança chinesa, ao mesmo tempo que vai buscar influências do dia-a-dia e as incorpora na criação coreográfica”, e quer “promover a educação da dança e o intercâmbio cultural entre Macau e países estrangeiros”.

“Considero que um dos destaques do projecto Stella e Artistas é que, realmente, precisamos de colaborar mais com os profissionais de dança e coreógrafos do exterior para melhorar o desenvolvimento da dança na nossa própria cidade. Temos apresentado projectos de colaboração com artistas de Hong Kong, Taiwan ou Portugal. Mas queremos estender esta cooperação e, no ano passado, também envolvemos alguns artistas de dança filipinos e artistas de dança da China, como Pequim”, contou a directora artística e coreógrafa.

Já o Stella e Artistas Dance Centre, que surgiu no ano passado, tem promovido o ensino e organizado vários cursos de dança direccionados para diferentes idades. “Cada vez mais pensamos que o ensino de dança é uma das direcções que queremos tomar e foi por isso que criámos um centro de dança, de forma a separar as nossas produções daquilo que ensinamos. Esperamos conseguir desenvolver da melhor forma as dimensões”, disse Stella Ho.

Stella e Artistas também leva dançarinos de Macau a participar em actividades fora de Macau, seja a Lisboa, no âmbito do projecto UnityGate (desde 2013), ou ao programa de intercâmbio internacional “Delta Moves” (2016).

“Estamos a desenvolver uma grande rede de contactos de colaboração com diferentes artistas”, afirmou Stella Ho, apontando que, para a performance “Solos/Duets Showcase”, que organizam anualmente, a companhia “convida bailarinos de países asiáticos vizinhos para apresentarem os seus trabalhos ou os trabalhos que desenvolvem em conjunto com os coreógrafos locais”. Contudo, Stella Ho apontou: “Trabalhamos como plataforma maioritariamente para os coreógrafos locais mostrarem os seus novos trabalhos”.