Chefe do Executivo restabelecido da gripe

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, concluiu o período de repouso médico, e regressou ontem ao trabalho, indicou um comunicado do Gabinete do Porta-Voz do Governo. Após nova consulta médica, “confirmou-se que Chui Sai On se encontra, praticamente, restabelecido após tratamento e repouso, não sendo necessário permanecer em casa”, refere o mesmo comunicado.

O Chefe do Executivo permaneceu em casa, em descanso, por recomendação médica, após ter contraído Gripe A. Na altura, uma nota do Governo explicou que “o Chefe do Executivo é alérgico aos componentes da vacina antigripal o que impossibilitou a sua vacinação”. Durante o período de ausência do líder do Governo, Sónia Chan, secretária para a Administração e Justiça, exerceu interinamente as funções de Chefe do Executivo.

Na mesma nota, Chui Sai On agradece a preocupação de todos pela sua saúde, bem como os votos de melhoras que recebeu e recomenda os cidadãos de Macau a observarem as orientações dos Serviços de Saúde para prevenir a transmissão de gripe.