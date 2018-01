2.000 fracções vão nascer junto à Marina do Infante

O Governo vai construir duas mil fracções de habitação pública num terreno situado entre as traseiras do Jockey Club e a Pousada Marina do Infante, revelou ontem o secretário para os Transportes e Obras Públicas. No entanto, Raimundo do Rosário disse aos jornalistas, após um debate na Assembleia Legislativa, que ainda devem faltar vários anos para o arranque das obras.

Segundo um despacho publicado em Boletim Oficial na semana passada, a concessão do terreno onde está a Pousada foi alterada, com uma área de mais de 38 mil metros quadrados a regressar à posse do Governo para o “desenvolvimento de empreendimentos de interesse público”. Ontem o secretário clarificou que esta área vai servir para a construção de parte das 4.600 fracções de habitação pública que estavam anunciadas quando tomou posse há quatro anos.

Mas não há ainda um calendário para as obras. Raimundo do Rosário sublinhou que neste momento a atenção do Governo vai para a construção de 37 mil fracções de habitação pública distribuídas por três outras áreas: os aterros da Zona A, o antigo terreno do La Scala, junto ao aeroporto, e a antiga central eléctrica da Areia Preta.

O secretário reiterou também que “não há qualquer mudança de finalidade ou acréscimo da área de construção” para o terreno da Pousada. A concessão prevê a abertura de uma marina de recreio num terreno com cerca de 54 mil metros quadrados. Ficam a sobrar duas parcelas, uma com menos de 5 mil metros quadrados e outra com quase 53 mil. A Sociedade Marina Clube Internacional – Recreio e Investimentos (Macau) S.A. tem até 2021 para construir um empreendimento destinado a comércio, habitação, escritórios, hotel, hotel-apartamento e estacionamento. V.Q