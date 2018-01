UM inicia fornecimento de energia à CEM

A Universidade de Macau (UM) começou a fornecer electricidade à Companhia de Electricidade de Macau (CEM) após ter sido concluída a instalação de um sistema de painéis fotovoltaicos no campus da instituição. Ainda para este ano, a UM prevê instalar um outro sistema no Edifício E31 que irá estar ligado à rede de distribuição eléctrica de baixa voltagem. No futuro, a universidade irá considerar a instalação de um sistema de conexão à rede de alta voltagem, cujos dados serão utilizados para fins de ensino e investigação.

Segundo explica em comunicado, a UM tem por objectivo construir um “campus verde”, pelo que “muitos dos telhados dos edifícios” foram pensados para receber sistemas fotovoltaicos de produção de energia. Mais adianta a universidade que os seus sistemas fotovoltaicos foram os primeiros no sector público de Macau a satisfazer todos os requisitos exigidos. De acordo com o mesmo comunicado, o Centro de Actividades Estudantis também se encontra equipado com um sistema fotovoltaico que não está ligado à rede eléctrica da cidade mas que tem capacidade de fornecer energia ao edifício onde está instalado de forma independente.

Paralelamente, e segundo informações divulgadas pelo canal chinês da Rádio Macau, a CEM vai construir muros com 1,2 metros de altura para proteger 50 subestações localizadas nas zonas baixas da cidade. A par desta medida, que deverá estar concluída antes do início da época de tufões, a companhia disponibilizou-se a auxiliar os moradores destas zonas a mudar as instalações eléctricas para andares mais elevados.