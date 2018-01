Sinulog, o festival que traz a Macau a fé, tradição e cultura filipinas

É um dos maiores e mais coloridos festivais nas Filipinas, em honra do “Santo Niño de Cebu”, e festeja-se pelas ruas de Macau no terceiro domingo do mês de Janeiro desde 2003. O festival Sinulog homenageia, através de uma dança que se assemelha “ao fluxo da água de um rio”, o passado pagão do arquipélago e a conversão ao Cristianismo. Ontem, foi junto à Torre de Macau que mais de um milhar de participantes se juntaram para celebrar o terminar da quadra natalícia.

“O Sinulog une a comunidade filipina em Macau e dá-nos a oportunidade de trazer para Macau a nossa fé, a nossa tradição e a nossa cultura”, disse ao PONTO FINAL Violeta Duran, presidente do comité de organização da celebração no território. O festival é um dos fins da Associação do Santo Niño de Cebu em Macau, com estatutos publicados em 2003, ano em que se concretizou pela primeira vez na China.

“Isto é muito importante para nós porque unimo-nos neste dia. Ajuda-nos muito porque estamos muito longe do nosso país e, por um dia, sentimo-nos em casa. As saudades que sentimos de casa e dos entes queridos reduzem, pelo menos, durante este dia que dedicamos a Santo Niño”, contou Violeta.

Este ano, o festival arrancou com uma missa na Igreja de São Lourenço, seguindo-se um almoço, uma procissão que levou às ruas a imagem de Santo Niño, um desfile com trajes de cores vibrantes, música e dança. A organização continua a contar com o apoio governamental e das estruturas eclesiásticas.

Nas Filipinas, a imagem da divindade replica-se pelas casas e estabelecimentos comerciais, com diferentes títulos reinterpretados nas diferentes partes do país. Santo Niño é um dos mais queridos e reconhecidos ícones culturais do arquipélago. Muitos acreditam que, durante a noite, o Santo Niño sai da redoma de vidro da Igreja onde a sua imagem se encontra, regressando na manhã seguinte com os sapatos sujos de ervas das caminhadas que se prolongam para visitar os crentes que o invocam. J.F.