Quatro propostas admitidas no concurso para elaboração do Plano Director

Quatro de cinco propostas recebidas pela Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) foram admitidas à 2ª fase do concurso de pré-qualificação para a elaboração do Plano Director de Macau. Os valores apresentados nas propostas variam entre os 11 milhões e os 88 milhões de patacas.

Uma das propostas não foi admitida por falta de entrega de documento exigido no programa de concurso. A abertura das propostas e a avaliação das mesmas são divididas em duas fases, sendo que a 1ª fase do acto público da abertura das propostas foi realizada no dia 6 de Outubro de 2017 e os critérios de avaliação tidos em conta foram “o prazo de prestação de serviços, a capacidade e experiência da sociedade, bem como a distribuição dos recursos humanos”, indica a DSSOPT em comunicado.

O organismo “recebeu um total de cinco propostas e, após a avaliação, foram todas admitidas à 2ª fase do acto público de abertura de propostas. Os critérios de avaliação da 2ª fase que foram tidos em conta [foram] o preço e o plano de estudo”, refere a mesma nota de imprensa.