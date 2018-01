PyeongChang2018: Seul saúda decisão do COI sobre participação da Coreia do Norte

A Coreia do Sul saudou ontem a decisão do Comité Olímpico Internacional (COI) sobre a participação de 22 atletas norte-coreanos nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeogChang.

Seul destacou a importância da representação norte-coreana nas Olimpíadas, para “lançar as bases da paz” entre os dois países vizinhos, realçando a aprovação por parte do COI para que as duas Coreias apresentem, pela primeira vez, uma equipa conjunta, segundo um porta-voz do gabinete presidencial.

Seul anunciou ainda que Pyongyang autorizou o envio de uma equipa sul-coreana de esqui à estação da Coreia do Norte de Masikryong, para treinos conjuntos antes do início dos Jogos Olímpicos, que decorrem entre 09 e 25 de Fevereiro.

Além destes treinos, as duas Coreias prevêem realizar uma iniciativa cultual no monte Kumgang, também no norte da fronteira entre os dois países.