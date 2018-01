Orquestra de Macau apresenta concerto de música de câmara no Teatro D. Pedro V

A Orquestra de Macau apresenta-se esta sexta-feira em concerto com um programa de música de câmara de sopros para madeiras e metais. O espectáculo, intitulado “Escutem os Sopros”, acontece no Teatro Dom Pedro V, pelas 20h. O público poderá escutar temas do compositor alemão Johannes Brahms e do compositor e pianista francês Francis Poulenc. O concerto será antecedido por uma sessão de intercâmbio com dois chefes de naipe que irão apresentar ao público os temas que integram o espectáculo.

De Brahms, os músicos vão interpretar temas como “O Quinteto de Clarinete” que, de acordo com um comunicado do Instituto Cultural, é uma das últimas obras do compositor e transmite “do início ao fim, uma cor clássica de genialidade, suavidade e melancolia”. Do repertório fazem também parte duas obras de Francis Poulenc, compositor francês do XX. São elas a “Sonata para Trompa, Trompete e Trombone” e “Sexteto para Piano e Sopros”, que “reúnem o estilo neoclássico, refinado e moderado, com ricos elementos do jazz”, indica a mesma nota. “Poulenc era um grande admirador de instrumentos de sopro pois considerava que a sua tonalidade e poder de expressão despertavam a sua imaginação musical”, acrescenta o IC.

O espectáculo “Escutem os Sopros” será antecedido por uma sessão de intercâmbio com dois chefes de naipe na Galeria dos Espelhos do Teatro Dom Pedro V, pelas 19h15, com entrada livre. No encontro estarão presentes Kai Sai, chefe de naipe de oboés, e Weng Sibei, chefe de naipe de flautas. Os interessados devem inscrever-se até esta quinta-feira para o número 2853 0782 ou através da conta oficial de WeChat da Orquestra de Macau. Os bilhetes para o concerto, cujos preços variam entre as 100 e as 120 patacas, podem ser adquiridos na Bilheteira Online de Macau.