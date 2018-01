O efeito “yo-yo” das dietas tradicionais em análise na Fundação Rui Cunha

A Galeria da Fundação Rui Cunha acolhe, na próxima quinta-feira, pelas 18h45, uma palestra sobre as dietas tradicionais que têm angariado seguidores por todo o mundo. Catarina Rodrigues, ‘health coach’, vai falar sobre as características que aproximam e afastam as dietas paleolítica, mediterrânica e vegana, e os factores externos à alimentação que condicionam o cumprimento de uma dieta. As dificuldades em manter uma alimentação saudável em Macau também serão abordadas, bem como as respectivas soluções para contornar os obstáculos diários.

“No mundo de hoje, onde todos os dias surgem informações e estudos contraditórios, torna-se cada vez mais difícil saber o que é, afinal, saudável”, refere Catarina Rodrigues, no comunicado de apresentação da sessão “Como evitar o efeito ‘yo-yo’ das dietas tradicionais”. Ao PONTO FINAL, a ‘health coach’ disse que pretende explicar ao público “por que razão as dietas falham”, desconstruir “a associação negativa que as pessoas fazem à palavra dieta” e o estabelecer de “objectivos irrealistas”.

“Vou falar especificamente no caso de Macau, quais são as dificuldades que se enfrentam aqui para conseguir seguir uma dieta. Vou explicar um bocadinho o que é o ‘coaching’ e como é que o ‘health coaching’ pode ajudar neste processo”, afirmou.

Rodrigues explica que o ‘health coaching’ “foca-se não só na dieta, mas também no estilo de vida da pessoa. Tenta-se perceber quais são as estratégias que funcionam melhor para o cliente, como implementar mudanças sustentáveis do seu estilo de vida, ajuda-se a aprender a lidar com os ‘cradings’ [desejos, na tradução livre], a reduzir o stress, a dormir melhor, etc”.

Catarina Rodrigues começou a interessar-se pelo ‘health coaching’ quando, em 2006, voltou a Macau para exercer advocacia – havia concluído o ensino secundário no território – e acabou por “atingir um peso pouco saudável”. “Comecei a interessar-me por adoptar um estilo de vida saudável e não só seguir uma dieta e tentar encontrar um equilíbrio, e foi nessa altura que descobri o coaching”, revelou, apontando que o seu objectivo é “tentar ajudar as pessoas” e transmitir-lhes aquilo que aprendeu. J.F.