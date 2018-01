Nova Associação de Arbitragem criada

A Associação de Arbitragem dos Empresários Chineses Ásia-Pacífico de Macau foi oficialmente inaugurada no sábado, durante um encontro internacional na cidade de Zhanjiang, na província vizinha de Cantão, revelou o portal de notícias do continente Sina.

O presidente da associação, o auditor Huen Wai Kei, prometeu oferecer serviços gratuitos de arbitragem. Já Wu Kefu, presidente da Comissão de Arbitragem de Zhanjiang, que assinou uma parceria com esta nova associação, entende que pode permitir aumentar a protecção dos investimentos chineses no estrangeiro, reforçar os laços do continente com Macau, Hong Kong e Taiwan e promover um sistema internacional de arbitragem. A sede da associação vai situar-se no edifício da Associação Comercial de Macau, no ZAPE.