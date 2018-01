O Ling Fung e o Hong Nam vão encontrar-se na final da Liga Feminina de Voleibol de Macau, após terem ontem vencido as meias-finais, diz o Exmoo. As actuais campeãs Ling Fung derrotaram por claros 3-0 o Chong Son, que apesar disso conseguiu manter os três sets renhidos até ao final. Já a equipa principal do Hong Nam derrotou uma equipa secundária do mesmo clube por 3-1. A final vai decorrer no dia 10 de Fevereiro, no Complexo Desportivo da Universidade de Macau.

