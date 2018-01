Governo de Angola equaciona encerramento do Consulado-geral em Macau

O Consulado-geral de Angola em Macau é uma das 27 missões diplomáticas e consulares cujo encerramento o Governo de Luanda se encontra a estudar. Ao PONTO FINAL, a cônsul-geral em Macau disse ainda não ter sido contactada pelas autoridades do seu país quanto a este assunto. Já o delegado de Angola no Fórum Macau descartou quaisquer implicações que este encerramento, a par dos Consulados de Hong Kong e Cantão, possam trazer às relações entre os dois países.

Catarina Vila Nova

O Governo de Luanda encontra-se a estudar a possibilidade de encerrar nove embaixadas e 18 consulados-gerais, entre os quais figuram o de Macau e Lisboa. A notícia é avançada pela agência Lusa que explica que a proposta, apresentada pelo secretário para os Assuntos Diplomáticos do Presidente da República de Angola ao Ministério das Relações Exteriores (MIREX), representa uma poupança anual directa de 66 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 531 milhões de patacas). Em declarações ao PONTO FINAL, Sofia Pegado da Silva, cônsul-geral de Angola na RAEM, afirmou ainda não ter sido contactada pelas autoridades angolanas, encontrando-se a aguardar pela nota oficial. Por sua vez, Belarmino Barbosa, delegado de Angola no Fórum Macau, disse que “uma proposta, é uma proposta” e não acredita que, caso venha a ser consumada, possa vir a prejudicar as relações comerciais entre Angola e a China.

A proposta elaborada por Victor Lima, secretário para os Assuntos Diplomáticos do Presidente da República de Angola, a que a Lusa teve acesso, foi apresentada este mês ao MIREX e surge na sequência do redimensionamento da rede diplomática angolana. O eventual desaparecimento do Consulado-geral em Macau, a par do de Hong Kong, Cantão, Lisboa e Faro, entre outros, aparece como a segunda medida do documento. No total, está previsto o encerramento de 18 consulados que serão transformados em sectores consulares junto das missões diplomáticas. Com esta medida, prevê-se uma poupança de 41,585 milhões de dólares (cerca de 334 milhões de patacas) para os cofres angolanos.

No documento, Victor Lima alega que “não se justifica” a manutenção de consulados em capitais dos países onde estão estabelecidas missões diplomáticas. “Por razões várias, de entre as quais destacamos uma espécie de bicefalia, com todos os inconvenientes que daí derivam. Pensamos que neste fase é absolutamente conveniente que exista um mando único, concentração de meios e racionalização de custos para atingirmos o máximo de objectivos”, pode ler-se na proposta.

Ao PONTO FINAL, Sofia Pegado da Silva confirmou que, caso sejam encerrados os Consulados de Macau, Hong Kong e Cantão, os cerca de 50 cidadãos angolanos que residem na RAEM terão que se deslocar a Pequim quando precisarem de apoio consular. Quanto aos 15 funcionários que actualmente trabalham para a missão consular de Angola no território, a cônsul-geral não soube responder o que irá acontecer aos seus postos de trabalho, por ainda não ter recebido informação oficial.

Sobre este aspecto, na proposta é referido que os diplomatas e o pessoal técnico e administrativo das missões a encerrar deverão regressar a Angola, existindo a possibilidade de recolocação noutras representações no exterior. O mesmo documento admite que “o MIREX não terá capacidade para absorver todos os diplomatas que regressarem ao país no âmbito do redimensionamento”. Assim, “no caso dos ministros conselheiros ou de conselheiros, [poderia] estabelecer-se um plano visando a sua colocação junto dos governos das províncias fronteiriças”.

Ao PONTO FINAL, Belarmino Barbosa disse estar numa posição de “espectador, a aguardar que a decisão seja tomada”. Entende o delegado de Angola no Fórum Macau que, a realizar-se, o encerramento não irá dificultar as relações comerciais entre Angola e a China porque, recorda, em causa não está a Embaixada em Pequim. “Isto não vai alterar absolutamente nada. Aliás, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China esteve lá [em Luanda] e atestou que as nossas relações estão boas e que a dívida de Angola não os assusta”, afirmou.

Em declarações à Rádio Macau, Carlos Lobo, presidente da Câmara de Comércio de Angola em Macau, considerou ser “completamente compreensível” que o Governo angolano esteja a equacionar a possibilidade de encerrar o Consulado-geral em Macau e desvalorizou qualquer impacto negativo que daí possa advir em termos de investimento. “Desde logo, é preciso lembrar o papel fulcral do Fórum Macau. Poderá haver algumas questões que terão de ser estudadas relativamente a potenciais vistos, mas a recente visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês a Luanda criou novas aberturas nessa área, pelo que quaisquer impactes negativos a existirem poderão ser colmatados por outras medidas”, explicou.

A primeira medida do documento propõe o encerramento das embaixadas em Singapura e Indonésia, Vietname, Holanda, México, Canadá, Grécia, Hungria, Polónia e Guiné Conacri, estando prevista uma poupança na ordem dos 18,552 milhões de dólares (cerca de 149 milhões de patacas). Na terceira proposta surge o encerramento das representações comerciais em Macau, Itália, China, Brasil, Espanha, Portugal, Estados Unidos, África do Sul, Bélgica e Suíça. Os actuais representantes comerciais serão integrados nas missões diplomáticas “com a categoria de adidos comerciais ou adidos económicos”.

Por fim, é sugerido o corte no pessoal afecto às missões diplomáticas através da redução de funcionários de nomeação central com categoria diplomática em 30 a 40%. Está ainda prevista a redução de pessoal de recrutamento local ao serviço das representações diplomáticas “por rescisão de contrato na base das leis sobre o trabalho vigente nos países de acreditação”.