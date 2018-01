Exército de Salvação ensina pais de crianças com necessidades especiais

O Centro de Ensino do Exército de Salvação lançou na semana passada uma “Escola para Pais” na sua sede na Areia Preta, que pretende ajudar os encarregados de educação a lidar com crianças com necessidades especiais. Segundo um comunicado da instituição, a escola vai organizar ao longo deste ano lectivo sete sessões para ensinar aos pais como enfrentar dificuldades de aprendizagem.

Na primeira sessão, que decorreu na semana passada, Ho Ka Wa, professor da Universidade de Educação de Hong Kong, falou sobre distúrbios da fala e como eles podem afectar o desenvolvimento emocional das crianças. Elsa Tsang, a directora do Centro de Ensino, defendeu que ensinar os pais pode ajudar a reduzir o stress e aumentar a auto-estima das crianças com necessidades especiais.