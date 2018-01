Comunidade portuguesa em Macau está “perfeitamente estabilizada e integrada”, defende José Cesário

José Cesário voltou a Macau para uma visita que terminou ontem e durante a qual reuniu com várias organizações do território ligadas a Portugal. O deputado do PSD pelo círculo Fora da Europa disse não encontrar problemas no seio da comunidade portuguesa radicada em Macau.

O deputado do Partido Social Democrata (PSD) português, José Cesário, considerou ontem que a comunidade portuguesa em Macau está “perfeitamente estabilizada e integrada” e que não apresenta problemas. O antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do Governo de Pedro Passos Coelho esteve no território para uma visita que terminou ontem e durante a qual se encontrou com várias organizações e individualidades ligadas a Portugal.

“É uma comunidade mais ligada à área económica e administrativa, perfeitamente estabilizada e integrada. Não encontro problemas”, disse à Lusa o deputado José Cesário, à margem de uma visita que considerou habitual. O parlamentar, eleito pelo círculo de Fora da Europa, referiu que existem “algumas dificuldades” de relacionamento da comunidade com instituições em Portugal, situação que “não é exclusiva de Macau”.

“Esta preocupação [no relacionamento] não é exclusiva de Macau. Sentem-se, em toda a rede consular, as dificuldades nos serviços centrais de registo de Portugal para responder a pedidos” das comunidades, afirmou. Na última visita do actual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, foi deixada a garantia de que o “espaço do cidadão”, semelhante à Loja do Cidadão em Portugal, está a ser desenvolvido e corresponde a um esforço de modernização dos serviços consulares.

Por outro lado, José Cesário tomou ainda nota do interesse manifestado pela Escola Portuguesa de Macau (EPM) de vir a alargar, “num horizonte não muito distante”, as suas instalações para responder a um aumento da procura.

Durante a visita, além de um encontro com o cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Vítor Sereno, José Cesário reuniu com os conselheiros das comunidades portuguesas, o Instituto Português do Oriente (IPOR), o Instituto Internacional de Macau, a Casa de Portugal e a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC).

CONSELHEIROS INSISTEM NA DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO

O convite foi endereçado pelo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, e aceite pelos conselheiros das Comunidades Portuguesas do círculo da China, Hong Kong e Macau. “Continuamos a insistir para ver se o senhor deputado pode servir de ponte, junto do Governo de Portugal, para aumentar o número de pessoal do consulado porque ainda há alguns atrasos, nomeadamente da parte da obtenção da certidão de nascimento – ainda levam muitos meses para poder obter. Isto demonstra que há nitidamente falta de pessoal no consulado porque são 170 e tal mil pessoas, incluindo de Hong Kong, que têm nacionalidade portuguesa e são detentores de passaporte português”, contou Rita Santos ao PONTO FINAL.

A presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas transmitiu a José Cesário que “há bastante rotatividade, ou seja, saída de pessoal para [o sector] privado ou para a função pública, uma vez que o salário do pessoal do quadro é muito baixo. Portanto, não há nenhum incentivo para o pessoal jovem, ou mesmo já com uma certa idade, para poder continuar a trabalhar lá”.

Rita Santos apontou que “os jovens estão a enfrentar graves problemas e dificuldades na inserção no mercado de trabalho ou mesmo no seu primeiro negócio [em Macau]”, porque “após terminarem o curso não têm possibilidade para integrar o mercado de trabalho, uma vez que muitos dos jovens não dominam a língua chinesa”.

A conselheira admitiu a preocupação relativamente à utilização da língua portuguesa em Macau, em particular na função pública, indicando que “há tendência dos jovens porem os seus filhos nas escolas privadas sem ser na Escola Portuguesa”. “Quanto menos pessoas aprenderem Português, mais a nossa língua de Camões vai correr o risco de desaparecer. Os dirigentes que dominam a língua portuguesa também estão gradualmente a desligar-se do serviço, ou por apresentação ou por pedido próprio”, afirmou Rita Santos. Com Agência Lusa