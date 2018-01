Casamentos alternativos em forma de revista, pela Bad Bad Maria

A revista digital da Bad Bad Maria nasceu na semana passada com o propósito de dar a conhecer o conceito de casamento alternativo nas suas várias vertentes. Ao longo de 28 páginas, Cátia Silva explora as ideias de “elopement” e celebrante, e apresenta exemplos de casamentos reais como o seu.

Catarina Vila Nova

Dar a conhecer os diferentes conceitos que giram em torno dos casamentos alternativos e, acima de tudo, demonstrar que não são impossíveis de realizar. Foi com este propósito que nasceu a revista digital da Bad Bad Maria, uma empresa de organização de eventos e casamentos que vive entre Lisboa e Macau. A primeira edição da Bad Bad Maria Magazine deu-se a conhecer ao público na semana passada e nela, Cátia Silva, fundadora da Bad Bad Maria e a editora da revista, apresenta os quatro pontos fundamentais de um casamento alternativo e explora as ideias de “elopement” (fugir para casar) e de celebrante. “Nesta questão do casamento diferente há muita coisa que as pessoas pensam que é impossível. [A revista] é para mostrar às pessoas que isso não é assim, há coisas que realmente parecem difíceis mas que estão à distância de um telefonema”, explicou Cátia Silva, em declarações ao PONTO FINAL.

“A revista vem no seguimento do blog, porque depois de estar quatro meses constantemente a partilhar o trabalho dos outros percebi que havia a necessidade de haver alguma coisa mais estática e mais temática. A revista tem muito o conceito de mostrar o casamento alternativo e explicar às pessoas como é que se pode fazer diferente. É muito mais sobre conceitos gerais, o que é que pode ser um casamento alternativo, quais são os ingredientes, o que é o casamento em casa”, descreveu a empresária.

A par dos conceitos, cada edição irá ser ilustrada com exemplos reais, como o casamento da própria Cátia Silva, que surge no número 1 da Bad Bad Maria Magazine. “Os exemplos para mim são todos muito importantes, principalmente exemplos reais para as pessoas perceberam que isto não é só um conceito que nasceu da minha cabeça”, explicou. “Aliás, eu só venho mostrar às pessoas como é que se faz e o que é que se faz. Eu fiz um casamento num balão, em Novembro, em Portugal, mas não fui a primeira a fazer. [Eu quero] trazer o conceito para dentro de Portugal para explicar às pessoas o que é realmente conseguir fazer [algo] diferente”.

Ainda sem periodicidade definida, a Bad Bad Maria Magazine surge com conteúdos produzidos em Macau e pensados para o público de Portugal. Ainda que a ideia de “produzir daqui para lá” seja “super experimental”, a empresária diz que “há sempre uma curiosidade muito grande em Portugal” acerca do que se passa “neste lado do mundo”. Assim, para uma das próximas edições da publicação, Cátia Silva está a pensar em fazer um editorial em Macau de um casamento chinês. “Talvez não um casamento chinês mas fazer uma produção com uma estética e um design chinês, para poder mostrar em Portugal o bom que se faz e que há aqui em Macau”, avançou.

De momento, a equipa da Bad Bad Maria Magazine é apenas constituída pela Cátia Silva (editora e redactora), Sandra Gomes (redactora) e Carolina Bettencourt (designer e copywriter). Porém, para a próxima edição, que está já “na calha”, a empresária garante que irá estar aberta para receber contribuições.