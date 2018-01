Campeão entra com o pé direito na Liga de Elite

O Benfica derrotou o Ka I, por 2-1, naquele que foi o jogo grande da primeira jornada da Liga de Elite. Destaque nesta jornada para a derrota do Monte Carlo ante o HS, que subiu este ano ao principal escalão do futebol local, enquanto o Sporting perdeu também, frente ao Ching Fung.

Pedro André Santos

A Liga de Elite está de regresso aos relvados do território e a primeira jornada contou logo com um jogo entre dois candidatos ao título. O actual campeão Benfica defrontou o Ka I, formação que este ano surgiu reforçada, pelo menos em comparação com o ano passado, e levou a melhor, vencendo por 2-1.

Em declarações ao PONTO FINAL, o treinador dos encarnados, Bernardo Tavares, destacou a postura adoptada pela sua equipa durante a partida, lamentando apenas a falta de eficácia a nível da concretização. “Entrámos bem, tivemos várias oportunidades e pressionámos alto, o adversário fez o golo praticamente na única oportunidade que teve. Tivemos várias oportunidades, acabámos por empatar e fizemos depois o 2-1. Na segunda parte tivemos duas ou três situações nas quais podíamos ter marcado golo, mas não o fizemos”, recordou.

Naquele que foi o seu primeiro contacto com o futebol local a nível oficial, Bernardo Tavares disse que está ainda a “adaptar-se às regras e aos critérios”, recordando dois lances que mereceriam, no seu entender, outra resposta por parte da equipa de arbitragem. “Houve duas entradas consecutivas do mesmo jogador, uma delas capaz de partir uma perna, e a integridade física tem que estar salvaguardada. Se eu vir um jogador meu a ter este tipo de atitude sou o primeiro a repreendê-lo. O árbitro nem cartão amarelo mostrou e é algo caricato”, frisou.

Por fim, o treinador das “águias” do território mostrou-se algo surpreendido pela falta de assistência médica nos relvados: “Não estavam nem bombeiros nem ambulâncias, se acontecesse alguma coisa grave queria ver quem era o responsável”.

Ao contrário de Bernardo Tavares, o treinador adversário é já um profundo conhecedor do futebol local. Josecler regressou este ano aos comandos do Ka I, numa equipa renovada em relação ao ano passado, e até esteve a vencer o actual campeão, mas acabou por não conseguir evitar a derrota até ao final. “Já sabia que iria ser um jogo difícil, o Benfica tem uma estrutura e uma formação mais ou menos feita, e isso torna as coisas mais fáceis para quem faz o primeiro jogo do campeonato”, começou por dizer o técnico ao PONTO FINAL.

Tal como em relação ao treinador adversário, Josecler teve nesta partida a primeira experiência com os jogadores num campo de futebol na sua totalidade, obrigando a uma adaptação táctica ainda na primeira parte que passou do 4-1-4-1 para o tradicional 4-4-2, explicou. “Tudo o que faltou, e falta, é um pouco mais de trabalho. O jogo foi importante para ver com quem posso contar e creio que os jogadores têm muito ainda para dar neste campeonato. Agora é levantar a cabeça, jogámos contra o campeão actual, vamos trabalhar muito para ver o que podemos fazer neste campeonato”, concluiu Josecler.

Em relação aos restantes jogos da jornada, destaque para a derrota do Monte Carlo frente ao recém-promovido HS, por 1-0, na partida que marcou o arranque do campeonato. Em grande esteve o CPK, que goleou o Lai Chi, por 12-0, enquanto o Sporting perdeu ante o Ching Fung, por 1-0.

Por fim, a Polícia derrotou a formação da Alfândega, por 4-0, no jogo que encerrou a primeira jornada.