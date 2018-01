Auto-Silo do Fai Tat só na segunda metade do ano

Os auto-silos do Edíficio Cheng I e do Lido vão reabrir antes do Verão, enquanto o Edifício Fai Tat só na segunda metade de 2018, revelou o Governo, que já enviou uma proposta de isenção de impostos para o Conselho Executivo, apesar das críticas dos donos de veículos danificados pelo Hato.

Vítor Quintã

O Auto-Silo do Edifício Fai Tat, o mais afectado pelas inundações causadas pelo Hato, só vai reabrir para os moradores da Habitação Social de Fai Chi Kei na segunda metade deste ano, admitiu a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT). Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Lam Lon Wai, o director da DSAT, Lam Hin San, defendeu que as autoridades têm agilizado os procedimentos administrativos para tentar que todos os parques subterrâneos encerrados pelo tufão reabram o mais depressa possível.

Em Dezembro passado o deputado ligado à Federação das Associações de Operários de Macau sublinhou que, três meses depois da passagem do Hato, três parques de estacionamento permaneciam fechados ao público, no Edifício Fai Tat, no Edifício Cheng I na Ilha Verde e o Lido, junto ao Armazém do Boi. Lam Lon Wai sublinhou que todos se situam em zonas de elevada densidade populacional, onde “é difícil encontrar um lugar de estacionamento”. Ou seja, acrescenta a interpelação, a suspensão “fez aumentar a tensão da falta de lugares” e representa “uma grande inconveniência” para os moradores.

Numa resposta divulgada no sábado, a DSAT sublinha que o Auto-Silo Pak Lok, no Terminal Marítimo do Porto Exterior, já reabriu em Novembro passado, tal como dois andares subterrâneos no parque do Edifício Cheng I. Por outro lado, a cave número três do Cheng I e o Auto-Silo do Lido continuam encerrados, reconhece Lam Hin San. O Governo está agora a comprar e instalar os sistemas electromecânicos e ambos devem reabrir ainda antes do Verão, acrescenta. O Auto-Silo do Fai Tat, que enfrentou “a mais grave inundação”, só deve reabrir na segunda metade deste ano, admite o director da DSAT.

Mas a simples reabertura dos parques pode não satisfazer os moradores, que estiveram entre os membros fundadores da Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações, em Novembro passado. Leong Kin Keong, representante dos condutores lesados no Auto-Silo do Edifício Cheng I, lembrou na altura que o Governo nunca se prontificou a resolver o problema das inundações em auto-silos subterrâneos: “Eu penso que os parques de estacionamento onde morreram quatro pessoas durante o tufão Hato não deveriam reabrir enquanto não houver um plano de melhoria”, defendeu.

O grupo rejeitou ainda o pacote de ajuda anunciado pelo Governo em Setembro, que reduzia o imposto automóvel aos proprietários dos veículos danificados. Eles exigiram que o Governo devolvesse os impostos que pagaram em dinheiro e não através de deduções, pois apenas iriam beneficiar dessa medida se comprassem um novo veículo.

Mas este sábado o director dos Serviços de Finanças (DSF) disse que o pacote de ajuda já foi enviado para o Conselho Executivo com carácter de urgência, avançou o canal chinês da Rádio Macau. Iong Kong Leong confirmou que a dedução para automóveis vai das 8 mil às 140 mil patacas, enquanto para as ‘scooters’ varia das 2 mil às 5.500 patacas.