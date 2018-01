Associação denuncia violação dos direitos dos motoristas

A suspensão de 30 motoristas em ‘part-time’ é irracional e viola o direito ao emprego dos residentes, diz o principal grupo de condutores de Macau. A associação pede ao Governo para aliviar a pressão sobre os motoristas e rever as carreiras do autocarros, mas rejeita a contratação de não-residentes.

Vítor Quintã

A Associação Geral dos Empregados do Ramo de Transporte de Macau acusa o Governo de violar o direito ao emprego dos 30 motoristas em ‘part-time’ suspensos após um acidente mortal no passado dia 11. Em vez de uma suspensão descrita como “irracional”, o grupo pede, num comunicado, medidas para aliviar a pressão sobre os condutores para cumprir a frequência dos autocarros, sem ligar ao congestionamento das estradas.

Há uma semana, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) suspendeu os motoristas em ‘part-time’ que não reuniam condições mínimas de segurança, ou seja, os que trabalhavam menos de quatro dias por semana ou que não tinham “tempo de descanso suficiente”. A decisão surgiu um dia após uma idosa ter morrido num acidente em cadeia que, suspeita a polícia, foi causado por um condutor em ‘part-time’ da Nova Era.

A DSAT defende que os motoristas que trabalham em regime de ‘part-time’ confrontam-se “possivelmente com o problema do nível de proficiência na condução ou falta de descanso”. Lam Hin San, director da DSAT, declarou na altura não poder aceitar que alguém tenha “outro emprego qualquer, depois de um dia inteiro de trabalho e vem conduzir um autocarro”.

Justificações que não convenceram a Associação, que entregou na sexta-feira uma carta à DSAT em que critica a “ausência de dados concretos” para apoiar esta decisão. “Seria necessário fornecer estatísticas que comprovem que os motoristas ‘part-time’ ou com menos horas de condução têm taxas de sinistralidade mais elevadas”, defende o grupo.

Sem estes dados, avisa a organização que faz parte da Federação das Associações dos Operários de Macau, a suspensão “sem dúvida viola o direito básico ao emprego” dos condutores. A carta defende ainda que “a DSAT não pode julgar o profissionalismo dos motoristas pelo facto de terem um contrato em ‘part-time’ ou a tempo inteiro”.

Sob pressão

A Associação diz ao Governo que a prioridade deveria ser aliviar o stress dos condutores, que continuam a ser pressionados a manter a frequência dos autocarros, mesmo nas horas de ponta. Isto apesar das “intermináveis obras nas estradas” de Macau e do congestionamento do tráfego, “bem mais grave do que no passado”, diz o grupo.

Segundo dados oficiais, em Novembro passado a cidade tinha quase 241 mil automóveis e ‘scooters’ a circular em apenas 427 quilómetros de estradas. E no mês passado o Grupo de Coordenação de Obras Viárias revelou que há 711 intervenções previstas para este ano, sendo que 27 são de grande dimensão e vão estar directamente relacionadas com algumas das vias com maior circulação.

A Associação sublinha que todos os motoristas, mesmo aqueles em ‘part-time’, têm de cumprir os requisitos técnicos das operadoras de autocarros e, após assinarem contrato, têm de receber formação no trabalho. Ainda assim, o grupo compreende que as três companhias possam “avaliar de forma séria a formação em condução defensiva” para a adaptar “ao complexo e frenético ambiente rodoviário de Macau”.

Mais importante, diz a organização, seria a revisão das carreiras de autocarros, para assegurar que os veículos de menor dimensão são utilizados nas rotas que passam pelas ruas mais estreitas, reduzindo assim o perigo de acidentes. A carta assinada por Chio Pou Wan, secretário-geral da Associação, vai ainda mais longe e pede mesmo a revisão das concessões dos autocarros públicos.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, após reunir-se com Lam Hin San, director da DSAT, na sexta-feira, Chio Pou Wan rejeitou no entanto a contratação de motoristas não-residentes, para “proteger os direitos e interesses” dos trabalhadores locais. Apesar de não haver qualquer limitação legal nesse sentido, o Governo da RAEM tem como política rejeitar a contratação de pessoal do exterior para as profissões de motorista, ‘croupier’ e supervisor de sala de jogo.