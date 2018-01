Arena do Cotai recebe G.E.M. em Fevereiro

A cantora G.E.M. vai actuar na Arena do Cotai, no Venetian, num espectáculo agendado para 24 de Fevereiro que integra a digressão “Queen of Hearts”.

A artista de Hong Kong deverá focar a actuação no seu mais recente trabalho, intitulado “Heartbeat”, sendo que os bilhetes para o concerto já se encontram à venda.

De acordo com um comunicado do Venetian, os interessados em assistir ao espectáculo poderão adquirir os respectivos bilhetes entre 380 a 1.480 patacas, consoante os diferentes sectores, havendo ainda pacotes especiais que incluem bilhete de barco entre Macau e Hong Kong.