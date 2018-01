Três detidos por divulgar informação confidencial

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem que deteve três residentes por partilharem nas redes sociais um documento confidencial que continha informação pessoal, incluindo a foto, do ‘croupier’ suspeito de ter roubado cerca de 48 milhões de dólares de Hong Kong em fichas de jogo de uma sala VIP do casino Wynn. As forças de segurança estão ainda a investigar como é que o documento foi parar às redes sociais, segundo a Macau News Agency.

Duas ‘croupiers’, de 34 e 54 anos, e um auxiliar administrativo, de 51 anos, foram detidos na quarta-feira por partilharem no Facebook e WeChat um documento que, de acordo com a PJ, foi “enviado exclusivamente para o departamento de segurança encarregue de investigar incidentes ligados aos casinos” e não era destinado ao público em geral. A polícia diz que os suspeitos confessaram, tendo o caso já sido transferido para o Ministério Público.

Os três residentes podem ser acusados do crime de violação do segredo de justiça, punível com uma pena de até dois anos de prisão ou multa até 240 dias.