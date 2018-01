Tarifa da electricidade aumenta dois cêntimos

A CEM decidiu aumentar em dois cêntimos por quilowatt a tarifa da electricidade para todos os consumidores no primeiro trimestre deste ano. Num comunicado divulgado ontem, a empresa culpa a “subida dos preços do combustível no mercado internacional”.

Nos últimos três meses o preço do crude subiu de 55 dólares norte-americanos por barril até perto de 70 dólares. No entanto, a maioria das famílias estará ainda a beneficiar do subsídio de 1.500 patacas da Fundação Macau, acrescentado à factura da electricidade a partir de Outubro, na sequência da passagem do tufão Hato.