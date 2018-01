“Se o Governo quer melhorar o problema da poluição atmosférica tem de aprender com o interior da China”

Macau deve tomar como referência as políticas do interior da China mas, ao fazê-lo, deve preocupar-se em criar o seu próprio modelo. A mensagem é deixada pelo ambientalista Joe Chan, que alerta para a importância do envolvimento da sociedade civil na resolução do problema da poluição atmosférica.

Catarina Vila Nova

O “maior purificador de ar do mundo” – uma torre experimental de 100 metros de altura que filtra o ar poluído – já trouxe melhorias ao ambiente da cidade chinesa de Xian. Apesar de apontar que esta não é uma solução a longo prazo, o ambientalista Joe Chan não nega que uma estrutura semelhante pudesse ser uma boa medida a implementar em Macau, ainda que não em tão larga escala. “O Governo de Macau podia tomar esta torre como referência e implementar algo semelhante em algumas áreas públicas como jardins, parques infantis ou junto a escolas. Talvez fosse positivo porque nas áreas adjacentes às ruas principais a poluição atmosférica está a afectar severamente a saúde das pessoas”, alertou o também presidente da Macau Green Student Union, em declarações ao PONTO FINAL.

“A longo prazo nós temos que encontrar outras políticas amigas do ambiente para realmente reduzir o factor perigoso da poluição atmosférica. Se nós temos as tecnologias e os recursos financeiros e conseguimos resolver o problema, então porque não o fazemos?”, questionou Chan, que admite, contudo, que nos últimos anos o Governo se tem esforçado por resolver a questão da poluição causada pelos veículos. O problema? “O Governo está a tentar alcançar o que deveria ter feito há 10 anos”, ironiza.

“Se o Governo de Macau realmente quer melhorar o problema da poluição atmosférica tem de aprender com o interior da China. Isso é determinante para enfrentar este problema. O Governo de Macau tem de dar um passo em frente e não receber as mensagens do interior da China de forma passiva”, criticou. Porém, apesar de referir que as medidas adoptadas pelo Governo Central podem servir como referência para a RAEM, Joe Chan acredita que o Executivo local deve criar o seu próprio modelo. O activista alerta ainda para a importância de existir um contacto com a sociedade civil, por acreditar que as políticas do Governo não vão resultar sem o apoio da população.

Para o ambientalista, a maioria das políticas ambientais emanadas pelo Governo Central são mais “rigorosas e efectivas”, porque os “cidadãos não têm outra escolha, são quase forçados a cumprir”. “O Governo Central sabe que a poluição atmosférica é um grande problema que afecta o crescimento económico e a qualidade de vida e, por isso, eles estão a mover todas as indústrias altamente poluentes das províncias a Sudeste. Em menos de cinco anos a qualidade do ar da região de Jiujiang talvez seja melhor que em Macau e Hong Kong, se nós não cumprirmos o nosso dever”, alertou.

Joe Chan atirou também com um outro problema que surge como tentativa de solução da poluição – a incineração de resíduos sólidos. Aponta o ambientalista que o aumento da capacidade da Central de Incineração de Resíduos Sólidos traz como consequência o incremento da poluição atmosférica. “Nós temos que reduzir o problema dos resíduos domésticos ao incinerar este lixo mas, ao mesmo tempo, criamos outro problema”, advertiu.