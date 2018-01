Proposta de revisão da Lei de Bases exclui juízes estrangeiros de casos de segurança nacional

Na proposta de alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária, que a Rádio Macau teve acesso, prevê-se que apenas os juízes chineses possam julgar casos relacionados com a segurança nacional. A justificação apresentada pelo Executivo prende-se com o tipo de crimes em causa, nomeadamente traição à pátria, secessão, subversão contra o Governo Central ou subtracção de segredo de Estado. Entende o Governo local que processos como estes devem ser “da competência de juízes que preencham determinadas condições, como seja serem juízes de nomeação definitiva e cidadãos chineses”. No âmbito da mesma proposta, apenas o Chefe do Executivo ficará excluído do direito de recurso e continuará a ser julgado apenas pelo Tribunal de Última Instância.

Na nota explicativa das alterações à Lei de Bases da Organização Judiciária, os juízes estrangeiros ficam impedidos de intervir em qualquer uma das fases de processos relacionados com segurança nacional. A mesma política é também aplicada na fase em que o processo se encontra ainda no Ministério Público, ou seja, apenas os magistrados chineses e de nomeação definitiva podem exercer a acção penal e conduzir a investigação crime.

Na mesma proposta, os titulares dos principais cargos públicos, à excepção do Chefe do Executivo, passam a ter direito a recurso. As acções judiciais interpostas contra o Chefe do Executivo continuam a ser julgadas apenas no Tribunal de Última Instância, enquanto que os secretários, o presidente da Assembleia Legislativa, os juízes dos tribunais superiores, o procurador e os procuradores-adjuntos passam a ser julgados pelo Tribunal de Segunda Instância.

Ainda na proposta de alteração à Lei de Bases da Organização Judiciária surge uma nova figura para o Ministério Público – o delegado coordenador. Este cargo deverá ser ocupado por delegados do procurador “com antiguidade, experiência e capacidade profissional adequada”. Os delegados coordenadores deverão prestar assistência aos procuradores-adjuntos para que possam intervir em casos mais complexos.