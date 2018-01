Palácio Imperial Beijing condenado a pagar salários em atraso

As empresas que geriam o Hotel Palácio Imperial Beijing e o Casino Mitologia Grega foram condenadas pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) a pagar uma multa de 4,4 milhões de patacas devido a salários em atraso para com mais de 600 antigos trabalhadores, anunciou ontem o Gabinete do Presidente do Tribunal de Última Instância. Este total é o resultado de 24 processos, que estiveram em julgamento no Juízo Laboral do TJB entre Março de 2016 e Outubro do ano passado.

A Direcção dos Serviços de Turismo aceitou há um ano o pedido de cancelamento da licença do hotel por parte da empresa responsável pela gestão do mesmo, a Empresa Hoteleira de Macau Limitada. Mas, nessa altura, o Ministério Público já tinha pedido ao TJB para multar as duas empresas por não pagarem o que devem a 614 trabalhadores residentes e não residentes.

O Tribunal deu razão ao Ministério Público, concluindo que ficaram salários, compensações por trabalho extraordinário, feriados obrigatórios e dias de descanso semanal e anual por pagar. Os juízes decidiram ainda que os quatro administradores das empresas, cujo nome não é mencionado no veredicto, são “solidariamente responsáveis” pelo pagamento de quase 2.5 milhões de patacas.

Contactado pelo PONTO FINAL, o advogado oficioso que defendeu as duas empresas, Carlos Variz, disse não ter conhecimento se pretendem ou não apresentar recurso. Aliás, o advogado estagiário admitiu que não teve “qualquer comunicação” com as companhias durante o processo.

O hotel situado na Taipa tem estado envolvido numa longa disputa, que já chegou aos tribunais da Ilhas Virgens Britânicas, entre o fundador Ng Man Sun e a antiga parceira Chen Mei Huan. Em Novembro de 2015, um grupo de 10 trabalhadores ameaçou atirar-se do pódio do hotel devido a salários em atraso. VQ